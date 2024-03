Fortitudo a sprazzi, a Bologna passa Rieti. Ora la Coppa Italia

Bologna, 10 marzo 2024 – Ex on the beach. Nella serata del ritorno a Bologna degli ex biancoblù Sanguinetti, Raucci e Italiano, una Fortitudo discontinua e a sprazzi indietreggia sotto i colpi di Rieti 70-76 nella quinta giornata della fase a orologio e non riesce a fare il bis dopo l’exploit di Vigevano della settimana scorsa. Ora arriva la Coppa Italia Lnp: sabato a Roma la semifinale contro la corazzata Trapani, con palla a due alle 20,45.

La cronaca

L’unica buona notizia di una domenica amara arriva dallo starting-five di coach Caja, con capitan Fantinelli in campo dal primo minuto e a un mese dalla brutta scavigliata che sembrava avergli compromesso il finale di stagione.

La Effe impiega cinque giri di cronometro per disincagliarsi nella metà campo offensiva e dopo le tre triple con le quali Rieti aveva messo la testa avanti: di Aradori e Fantinelli il minibreak che porta i locali sul 16-11, decelerato dal time-out di coach Rossi.

Tuttavia sulle vele di Bologna soffia il vento di Freeman, che sfrutta la picchiata difensiva di Rieti per fare il 22-13 che sembra spostare l’inerzia a favore dei padroni di casa: ma è un fuoco di paglia, perché il monologo finale di Hogue ridesta di sorpresa i biancoblù dal sogno (22-21 alla prima sirena).

Aradori più Ogden: la Fortitudo scrive 8-0 di parziale a inizio secondo quarto e si porta sul +9, ma nell’altra metà campo resta sulle gambe dando a Rieti la possibilità di cambiare di guida con Johnson, Sarto e Spanghero (30-31).

Dopo un’apnea di 4’ sono finalmente gli americani a salire in cattedra e Bologna si rimette in carreggiata (38-33): poi, come la fotocopia dell’ultima uscita a Vigevano, è di nuovo Panni-show e la forbice si apre sul 44-33 che dà la prima vera spallata agli ospiti. Di Petrovic l’aggiustamento che chiude la frazione 44-35.

Sono Johnson e Hogue a ricucire la sdrucitura in avvio di ripresa, prima che a quest’ultimo venga comminato il tecnico per proteste che gli vale la panchina per il quarto fallo personale (45-40) e di fatto instradando il match verso un’altra direzione: la risposta biancoblù infatti è impetuosa e con le tre triple di Aradori e Bolpin, alle quali si aggiungono l’entrata del capitano e l’appoggio di Freeman, la Effe vola sul +18 che disorienta Rieti.

Ma anche stavolta i padroni di casa si rilassano e in un amen Johnson e Petrovic rosicchiano punti fino al 59-51 che fa montare Caja su tutte le furie a 1’ dalla terza sirena: di Fantinelli il libero che chiude il quarto 60-51.

Italiano, Spanghero e Johnson riaprono la gara col break del 60-59 e grazie alla difesa a zona rendono più difficili le manovre della Fortitudo, che si sblocca dopo 5’ di nulla con Ogden.

Raucci pareggia i conti, Panni fa 2+1, Hogue impatta di nuovo aiutato dal ferro e ancora Raucci fa rivedere il vantaggio a Rieti (67-68).

La Effe si sgretola velocemente, Rieti prende fiducia e la tripla di Italiano ammutolisce il PalaDozza a 60” dalla fine (67-73). Bologna alza bandiera bianca e Rieti brinda 70-76.

Il tabellino

Fortitudo 70 Rieti 76

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano, Braccio ne, Sergio, Aradori 14, Conti ne, Bolpin 6, Panni 11, Kuznetsov ne, Fantinelli 9, Freeman 13, Ogden 17, Morgillo. All. Caja.

Real Sebastiani Rieti: Sarto 9, Sanguinetti, Petrovic 7, Piccin 3, Hogue 16, Ancellotti, Johnson 12, Raucci 7, Poom, Italiano 9, Spanghero 13. All. Rossi.

Arbitri: Moretti, Roiaz e Bertuccioli.

Note: parziali 22-21; 44-35; 60-51.

Tiri da due: Fortitudo 17/30; Rieti 11/30.

Tiri da tre: 10/27; 13/28.

Tiri liberi: 6/11; 15/19.

Rimbalzi: 31; 37.