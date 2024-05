Fortitudo, comincia la semifinale playoff: quando seguire la partita contro Rieti

Bologna, 18 maggio 2024 – Prima sfida della serie per la Fortitudo Flats Service che, domani pomeriggio alle 18 scende in campo sul parquet del PalaDozza per affrontare Rieti in gara 1 nella serie di semifinale playoff.

“Siamo stati bravi a chiudere la serie con Treviglio in 3 partite, non disunendoci nei momenti di difficoltà. Abbiamo dimostrato che tenere in difesa aiuta sempre tantissimo – ha sottolineato nei giorni scorsi coach Attilio Caja – Ora c'è la semifinale contro Rieti, squadra contro cui abbiamo perso al PalaDozza nella fase a orologio e che ha superato in 3 partite una squadra ostica come Rimini. Noi ce la giochiamo con tutti, poi serve anche un po' di fortuna per acquisire l'abitudine a vincere. E quando le cose ti vanno bene, puoi pensare con maggior serenità alle cose da migliorare”. Fronte Rieti, la formazione laziale dovrà fare a meno di Dustin Hogue per un infortunio al braccio sinistro. Il centro americano è stato operato nei giorni scorsi e ha terminato nella serie con Rimini la sua stagione. A parlare è stato coach Alessandro Rossi: “La serie andrà approcciata con l’intensità giusta, giochiamo una semifinale. Dovremo partire dalle cose più semplici che paradossalmente sono le più difficili. Dovremo essere concreti e duri. Affrontiamo una squadra forte, che rispettiamo molto per il percorso tecnico che ha avuto. È una sfida stimolante in cui vogliamo giocarci le nostre carte”.

Biglietteria - Lo Store di via Riva Reno 4H sarà aperto dalle 15:30 fino all’inizio della partita. Sempre domenica 19 maggio, il Fortitudo Store interno al PalaDozza sarà a disposizione dei tifosi fin dall’apertura dei cancelli, per tutta la durata della partita e nell’immediato post gara. Contestualmente, la vendita dei biglietti resterà sempre attiva online su Vivaticket e al PalaDozza (lato Piazza Azzarita) a partire dalle ore 16.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Enrico Bartoli, Cassina, Giovannetti.

Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno, differita tv su Trc Bologna, canale 15 digitale terrestre, lunedì 20 maggio, alle 22.30.

Le disposizioni della Questura - Il tratto stradale di via Calori compreso tra l’angolo con via Graziano, via Dolfi e l’angolo con Piazza Azzarita, via Ercolani, sarà interdetto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, con il contestuale divieto di sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli tra le 14 e le 22.