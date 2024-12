Fortitudo sfida Assigeco Piacenza: anticipazioni e ritorno di Aradori

Prossima fermata Piacenza. Lasciate alle spalle le vittorie con Libertas Livorno, Avellino e Vigevano, messe da parte le polemiche post sfida con la formazione pavese con relative squalifiche da commutare in ammenda pecuniaria per coach Attilio Caja e per il collega Lorenzo Pansa, la Fortitudo si appresta a scendere in campo nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato al PalaBanca di Piacenza alle 18 in casa del fanalino di coda Assigeco. Il ricorso presentato dalla Fortitudo, in merito alla squalifica, è stato accolto e pertanto il coach sarà regolarmente in panchina.

Sulla carta quella tra una Fortitudo lanciata e una Piacenza che è reduce da cinque sconfitte consecutive e con un bilancio di due vittorie a fronte di 12 ko, sembrerebbe una sfida in discesa per la formazione di Caja, ma in casa biancoblù non si vuol di certo sbagliare approccio e dare per scontata una gara che se non affrontata con il giusto rigore e la corretta determinazione potrebbe essere pericolosa.

Piacenza è alla disperata ricerca di punti salvezza e nonostante il cambio alla guida e l’esonero di Stefano Salieri ha collezionato le vittorie con a Cremona e in casa con Nardò, unico successo interno che risale esattamente ad un mese fa, il 6 novembre scorso.

Da Piacenza coach Humberto Manzo, vice chiamato a sostituire Salieri, carica la Assigeco. "Abbiamo la necessità di vincere per muovere la classifica. Per farlo dovremo fare una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, focalizzandoci come sempre sull’intensità e riducendo al massimo i cali di concentrazione. La Fortitudo è squadra energica, compatta e fisica, ma noi abbiamo dimostrato nelle ultime uscite di essere vivi, ci è solo mancato il risultato, e proveremo a fare il nostro meglio per tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico".

Nella Fortitudo torna a pieno regime Pietro Aradori. L’ala nativa di Lograto si è allenato per tutta la settimana con il resto della squadra e il ritorno in campo non può che allungare le rotazioni a disposizione di coach Caja, a cui Sabatini a parte – Piacenza ritirerà la sua maglia per la lunga militanza (149 presenze complessive, 1.598 punti, 865 assist, 652 rimbalzi e 268 palloni recuperati) –, adesso manca solo il rientro di Marco Cusin.

Direzione di gara affida al trio composto da Wassermann, Martellosio e Cattani.

Le altre gare: Cividale-Avellino 85-90, Verona-Cento, Cremona-Forlì, Rieti-Vigevano, Brindisi-Orzinuovi, Nardò-Rimini, Pesaro-Torino, Cantù-Urania Milano, Livorno-Udine.

La classifica: Rimini 24; Cividale e Udine 22; Cantù e Urania Milano 18; Forlì, Verona e Rieti 16; Orzinuovi, Fortitudo Flats Service Bologna, Avellino e Torino 14; Cremona, Brindisi e Pesaro 10; Vigevano, Cento, Nardò e Livorno 8; Piacenza 4.