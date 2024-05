Fortitudo, si fa sul serio. La spinta del PalaDozza per partire forte con Rieti

Primo atto della semifinale playoff per la Fortitudo che, questo pomeriggio alle ore 18 ospita, al PalaDozza la Real Sebastiani Rieti. Reduce dal 3-0 rifilato nei quarti a Treviglio, la formazione bolognese è attesa da una serie che si annuncia decisamente equilibrata. Col fattore campo a proprio favore, Matteo Fantinelli e compagni cercheranno di superare la formazione laziale e conquistarsi l’accesso alla sfida promozione, da giocare eventualmente con la vincente dell’altra semifinale tra Trapani e Verona. Si comincia questo pomeriggio al PalaDozza, dove martedì alle 20.30, a poco più di 48 ore da gara 1, si giocherà anche la seconda sfida della serie. Venerdì prossimo la serie si trasferisce a Rieti per gara 3, dove è in programma, per domenica 26 anche l’eventuale gara 4. In caso sia necessaria per gara 5 si tornerebbe infine al PalaDozza con sfida in programma mercoledì 29.

Tra la Fortitudo e il possibile approdo alla finale playoff c’è quindi da superare l’ostacolo Real Sebastiani, tutt’altro che semplice, anche se i favori del pronostico, non fosse che per il fattore campo a disposizione e lo stato in cui arrivano le squadre, Fortitudo al completo, Rieti acciaccata, sembrano decisamente dalla parte della Effe. La formazione di Attilio Caja dovrà in ogni caso fare grande attenzione a Rieti, formazione profonda, di qualità e che arriva, nonostante la pesante assenza di uno dei due americani Dustin Hogue operato al braccio sinistro e fuori per tutto il resto della stagione e con Alvise Sarto ancora in forse, con il morale alle stelle dopo il 3-0 rifilato a sua volta nei quarti a Rimini.

"Dobbiamo approcciare la serie con la giusta intensità – sottolinea il coach ospite Alessandro Rossi –. Dovremo cercare di essere concreti e duri. Affrontiamo una squadra forte, è una sfida stimolante in cui vogliamo giocarci le nostre carte". Tre gli ex in campo nei reatini, Nazzareno Italiano, Davide Raucci e Giacomo Sanguinetti.

Sul fronte pubblico ci si attende un Madison di Piazza Azzarita caldissimo, non solo da un punto di vista climatico, ma anche del tifo. In occasione della doppia sfida interna la Fossa dei Leoni, per vivere ancora più il clima playoff, ha chiesto ai tifosi di colorare di biancoblù il PalaDozza. In curva Schull e Calori la Fossa chiede ai tifosi di indossare una magliette di colore blu, in tribune e distinti sia Graziano che Azzarita una magliette di colore bianco. I biglietti ancora a disposizione saranno a disposizione allo Store di via Riva Reno, direttamente alla biglietteria del PalaDozza oppure sul circuito Vivaticket. L’unico precedente stagionale risale al 10 marzo con il confronto della fase ad orologio giocato sotto le Due Torri e vinto 70-76 da Rieti.

Direzione di gara affidata al trio Enrico Bartoli, Cassina, Giovannetti. Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno, differita tv su Trc Bologna, canale 15 digitale terrestre, lunedì 20 maggio, alle 22.30.