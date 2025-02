Crisi Fortitudo, a Torino è notte fonda: finisce 82-64

Bologna, 19 febbraio 2025 – Profondo biancoblù. È ufficialmente iniziata la prima crisi dell’era-Caja (comprensiva della passata stagione del tecnico pavese), con la Effe che incappa nella terza disastrosa sconfitta consecutiva dopo gli stop occorsi a Brindisi, in casa contro Pesaro e questa sera nell’infrasettimanale di Torino (82-64). Un nuovo pesante segnale di arresto che rovescia le prospettive di chi, fino a poche settimane fa, aveva dichiarato di puntare al primo posto e alla promozione diretta nella massima serie.

La cronaca

Polveri a dir poco bagnate nei primi giri di cronometro, con tantissimi errori al tiro e ritmi convulsi da ambo le parti e con il solo Ajayi a scuotere i padroni di casa, bravi a tener a distanza minima i biancoblù, a segno con Mian e Freeman (11-8): è proprio sulle ali dell’americano che la Effe riesce a ad aprire un varco nel pitturato gialloblù, fino alla schiacciata di Battistini che dice 11-13. Spazio a Cusin per dar respiro a Freeman e dalla lunetta arriva la firma del +4 a 60” dalla prima sirena: tripla di Taylor, persa di Vencato, liberi di Taylor e dopo un quarto il tabellone dice 16-15. I frutti dell’asse Vencato-Cusin maturano a inizio secondo quarto, col lungo di Pordenone che, coadiuvato dallo step-back di Aradori, fa pari e patta al 13’: ma è un fuoco di paglia che si consuma nel tempo di un assist di Montano per Ghirlanda, al quale si accoda un immenso Ajayi dalla lunga (26-19 e time-out Caja). A tirar fuori la Fortitudo dall’impasse ci pensa Freeman, che con 4 punti filati rimette sui binari gli ospiti. Ma il vento cambia in fretta. Garuzzo+Montano+Taylor: Torino spalla Bologna e scappa a +13, Caja monta su tutte le furie e cerca disperatamente risorse mentali per non gettare la trasferta alle ortiche, in un momento di palle perse, errori al tiro e una difesa in balia dei gialloblù. Di capitan Fantinelli l’avemaria che manda tutti a riposo sul 40-31.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, ma con una sorte devastante: Ajayi a padroneggiare nella metà campo d’attacco, la Effe confusionaria a difesa schierata e Torino che prende il largo 53-37 annichilendo gli ospiti, praticamente mai in gara. Tripla di Severini (+19), triple di Ajayi e Landi (+22), altro tiro pesante di Severini (+24) e cala definitivamente il sipario sulla disastrosa soirée della Fortitudo. Gli ultimi minuti di gara lasciano invariato il trend: Torino fa +31 e Bologna sprofonda senza la minima reazione d’orgoglio. Ora diventa cruciale la trasferta di Cento della settimana prossima.

Il tabellino

Torino 82 Fortitudo 64

Reale Mutua Torino: Montano 7, Ajayi 27, Ladurner 2, Taylor 21, Schina 3, Severini 10, Avino, Garuzzo, Ghirlanda 7, Seck 2, Landi 3. All. Moretti.

Flats Service Fortitudo Bologna: Mian 11, Fantinelli 12, Battistini 3, Thomas, Bolpin 2, Panni 5, Freeman 13, Aradori 2, Vencato 8, Cusin 8. All. Caja. Arbitri: Attard, Morassutti e Giunta. Note: parziali 16-15; 40-31; 68-44. Tiri da due: Torino 13/28; Fortitudo 17/35. Tiri da tre: 16/32; 7/27. Tiri liberi: 8/9; 9/11. Rimbalzi: 35; 35.