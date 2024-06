Fortitudo, Trapani provoca ancora: "Gara-quattro? Solo a porte chiuse"

Provocazioni e polemiche. Non si placano i toni in vista di gara-tre tra la Fortitudo e Trapani, in programma domani sera al PalaDozza.

Mentre in casa Fortitudo si è scelto di mantenere toni bassi, senza voler far polemica a tutti costi, non rispondendo alle provocazioni. Da parte siciliana, invece, si prosegue dopo giorni contrassegnati dalle polemiche sui biglietti, trattamenti in conferenza stampa e fischi arbitrali.

L’ultima boutade che getta ulteriore benzina su fuoco. Telesudweb.it, emittente riconducibile al presidente degli Shark, Valerio Antonini, va oltre.

Invece di stemperare gli animi, in casa siciliana si invece rincarato la dose in vista di gara-tre, definendo il PalaDozza come una polveriera, accusando la tifoseria bolognese della Fossa, di minacce fisiche nei confronti proprio di Antonini lunedì all’uscita dell’impianto trapanese, e asserendo il forte rischio che la sfida non si limiti solamente ai protagonisti del parquet.

Telesudweb.it rileva oltretutto di colloquio tra la dirigenza siciliana, quella bolognese e il presidente di Lega, Francesco Maiorana, per chiedere che, in caso di atti simili anche per gara-tre, l’eventuale gara-quattro al PalaDozza, ammesso che ci sia, si giochi a porte chiuse, in modo da evitare, oltretutto la possibilità di una guerriglia urbana poi nell’eventuale bella di gara 5 in Sicilia.

Oltretutto l’emittente afferma che le forze dell’ordine avrebbero ventilato la possibilità che, viste le polemiche e la tensione creatasi intorno alla sfida, per questione di ordine pubblico Antonini e i tifosi granata siano costretti a disertare la sfida del PalaDozza.

Un modo e una dichiarazione tutt’altro che distensiva in vista della serie e che fa pensare sul modo di fare e di comportarsi del club siciliano. Eppure la Fossa dei Leoni, ha pubblicamente sottolineato la bella accoglienza ricevuta dalla tifoseria trapanese.

Sul fronte organico intanto alla vigilia della sfida la presenza di Mark Ogden appare sempre più certa. La mano, la destra quella con cui tira, fa male, non è in ottime condizioni a causa dei 10 punti di sutura. Ma il giocatore vuole assolutamente essere della sfida e la sua presenza in campo sembra sicura, anche se non in condizioni ottimali.

Serviranno cuore, grinta, determinazione e un PalaDozza che diventi fattore decisivo spingendo Fantinelli e compagni alla vittoria e a gara-quattro di domenica. Ma senza cadere nelle provocazioni che in questi giorni hanno avvelenato ancora di più questa finale.