La Fortitudo fa la maestra: Treviglio ko

Bologna, 7 maggio 2024 – Si veste da grande soirée la Fortitudo, che davanti ai 4000 del ‘Madison’ di piazza Azzarita fa il bis contro Treviglio 86-56 al termine di una gara da maestra e porta così la serie dei quarti di finale di A2 (tabellone Argento) sul 2-0. Ora si sale nella bergamasca: venerdì gara-3 alle 20,30, domenica l’eventuale gara-4 alle 18 e dovesse servire la ‘bella’ si tornerebbe al PalaDozza mercoledì prossimo alle 20,30.

La cronaca

Inizio leggermente in salita per i padroni di casa, che in prima battuta subiscono le incursioni e la fisicità di Miaschi e Guariglia, prima dell’accelerata improvvisa di Ogden, Freeman e Aradori che permette a Bologna di mettere la testa avanti e di far detonare il PalaDozza (17-8). Coach Caja mischia le carte quanto basta per mantenere costante l’intensità difensiva sul parquet, ma i fari irremovibili sono Ogden e Aradori, che con la loro iniziativa in meno di un giro di cronometro danno la spallata che costringe coach Valli al time-out (Effe a +10).

Tripla di Harris, step-back di Bolpin (5 assist e 12 di valutazione nei primi 10’): la prima frazione va in archivio 27-16. Poco dopo Ogden riprende da dove aveva lasciato, fra stoppate sontuose e dominio dell’area difensiva: nell’altra metà campo tripla dell’americano, appoggio di Fantinelli, arresto e tiro di Freeman e tripla di Giuri.

La Fortitudo scappa rumorosamente a +25 canalizzando l’inerzia su di sé dopo appena 17’, mentre dall’altra parte Treviglio sembra uscire dalla scena. A mettere la ciliegina sul secondo quarto è Sergio: due triple filate e +26 alla sirena. Nei restanti 20’ Bologna non deve far altro che veleggiare senza patemi: due triple di Aradori in avvio di ripresa fanno +32, poi qualche sprazzo di Treviglio arriva a stuzzicare un Caja sempre esigente, ma per il resto è una gara-2 archiviata con largo anticipo.

Pacher riaccende temporaneamente la compagine bergamasca, ma è un fuoco di paglia che si esaurisce presto: spazio alle seconde linee (Panni superlativo a redigere il +33, massimo vantaggio), riposo per lo starting five (‘Fante’, Aradori, Bolpin e le due torri americane) e testa al prossimo appuntamento. La Effe intravvede la semifinale di A2 e fra 72 ore salirà a Treviglio col primo match point della serie.

Il tabellino

Fortitudo 86 Treviglio 56 Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio, Sergio 6, Aradori 15, Conti, Bolpin 4, Panni 9, Kuznetsov, Fantinelli 12, Giuri 9, Freeman 12, Ogden 15, Morgillo. All. Caja. Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 10, Giordano 2, Vitali 2, Harris 9, Cerella, Sacchetti 3, Barbante 10, Guariglia 9, Pollone 4, Miaschi 7. All. Valli. Arbitri: Vita, Roiaz e Grappasonno. Note: parziali 27-16; 49-23; 67-43. Tiri da due: Fortitudo 20/34; Treviglio 9/28. Tiri da tre: 14/33; 6/25. Tiri liberi: 4/6; 20/24. Rimbalzi: 43; 31.