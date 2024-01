Fortitudo, prima sfida del 2024 contro Udine

Bologna, 5 gennaio 2024 – Prima sfida del 2024 per la Fortitudo che domani pomeriggio alle 18 scende in campo in un PalaDozza tutto esaurito per affrontare nella quint’ultima giornata di serie A2, Udine. Con in ballo la prima posizione, la formazione di Attilio Caja ospita la formazione friulana.

Entrambe le squadre arrivano al confronto da un periodo positivo: la Fortitudo ha vinto le ultime tre sfide di campionato, Udine le ultime 4. Due squadre in salute che, la statistica lo conferma, sono tra le migliori nel computo delle statistiche del campionato. Udine ha il miglior attacco e la miglior difesa, la Fortitudo è quinta come attacco e seconda come difesa. Un bilancio che conferma come Effe e bianconeri friulani siano due delle grandi squadre di questo campionato. Nessun problema di formazione per la Fortitudo che sarà al completo, Udine invece deve fare a meno del lungo De Laurentiis appena arrivato da Scafati, ma in fase di recupero.

Mancherà la sfida padre-figlio in famiglia Arletti. Gianmarco giocatore dell’Apu Udine e figlio di Umberto, socio Fortitudo e presidente dell’Academy, è infatti infortunato, a causa di distorsione al polso destro e non sarà della partita, dovendo rimanere a riposo per altre 3 settimane.

Ci sarà quella padre-figlio in casa Alibegovic tra Mirza giocatore bianconero e Teo, vice presidente della Fortitudo. A presentare la sfida per Udine è infine l’assistente allenatore Lorenzo Pomes. “Siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento. Le 4 vittorie consecutive sono arrivate anche a grazie alcune ottime prestazioni da parte nostra. La Fortitudo è una squadra molto forte, preparata e che gioca duro ogni singolo possesso. Giocheremo contro un uomo in più, che è il pubblico del PalaDozza: siamo consci di questa cosa e ci stiamo preparando per fare la migliore partita possibile”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Gagliardi, Wassermann e Moretti Precedenti: All’andata fini 56-87 per Udine Radio & Tv - Diretta streaming per abbonati su Lnp Pass, radio su Nettuno Bologna Uno e differita tv su Trc.