Fortitudo, una difesa doc. L’Aquila cancella Avellino

FORTITUDO

92

AVELLINO

64

FLATS SERVICE : Fantinelli 6, Bolpin 15, Mian 8, Gabriel 13, Freeman 14, Panni 8, Giordano 2, Aradori 7, Battistini 9, Menalo 10, Ferrucci Morandi. All. Caja.

AVELLINO: Maglietti 6, Mussini 7, Lewis 15, Earlington 5, Bortolin 10, Jurkatamm 11, Nikolic, Chinellato 10, Perfigli, Codeluppi. All. Crotti.

Arbitri: Luca Attard, Lupelli, Gai.

Note: parziali 30-18, 51-24, 74-42. Tiri da due: Fortitudo 25/38; Avellino 13/43. Tiri da tre: 12/24; 6/19. Tiri liberi: 6/6; 20/24. Rimbalzi: 35; 34.

Una Fortitudo semplicemente perfetta fa un sol boccone di Avellino. Nel recupero della settima di campionato, la formazione di Attilio Caja, bissa la vittoria di domenica con Livorno e batte nettamente l’altra neopromossa Avellino, in una sfida a senso unico La seconda partita di coach Caja sulla panchina della Effe, coincide con il ritorno in campo anche di Pietro Aradori e con la continuità di rendimento, difesa asfissiante e intensità, data dalla squadra nell’arco di tutto il confronto con gli irpini.

Per Aradori è stato un ritorno in campo, come da previsione, controllato per non sovraccaricarlo.

Per la Effe la sfida e vittoria con Avellino ha confermato come la squadra abbia ritrovato la propria strada con difesa arcigna, grande intensità di gioco e una eccellente percentuale nel tiro. Partenza subito lanciata della Fortitudo avanti di 9, sul 15-6 già al 4’.

La Flats Service è un fiume in piena e la quarta tripla di fila di squadra messa a segno da Bolpin, proprio come con Livorno, lancia Fantinelli e compagni avanti 20-6 al 5’. Entra anche Aradori, accolto dall’ovazione del PalaDozza e il suo canestro insieme con quelli di un intraprendente Menalo dilatano ulteriormente il distacco. Massimo vantaggio del primo tempo arriva sul +29, 51-22 al 19’ con Battistini perfetto al tiro, ma catechizzato da Caja, Giordano e Bolpin, con l’Alpino già a quota 13 all’intervallo.

Gioco, partita e incontro per la Fortitudo che nella ripresa non deve fare altro che controllare, ritoccando il massimo vantaggio sul +39, 90-51 al 35’ per centrare la seconda vittoria consecutiva e vede l’esordio del giovane Ferrucci Morandi. Domenica alle 18 è già tempo di nuovo di campionato con la trasferta di Vigevano.

La classifica: Rimini 22; Cividale e Udine 20; Cantù e Milano 18; Rieti 16; Forlì e Verona 14; Fortitudo Flats Service Bologna, Orzinuovi e Torino 12; Avellino, Cremona e Brindisi 10; Vigevano, Cento, Nardò, Livorno e Pesaro 8; Piacenza 4.