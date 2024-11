Fortitudo Verona, coach Cagnardi: “Dovremo offrire una prestazione di altissimo livello fisico per contrastarli”

Bologna, 2 novembre 2024 - Si torna a giocare. A due settimane dalla sconfitta con Nardò a Lecce, la Fortitudo Flats Service torna in campo per affrontare, domani alle 18 sul parquet del PalaDozza la Scaligera Verona. “Torniamo a giocare, dopo la sosta forzata dalla situazione creatasi a Bologna che tutti conoscono, e lo facciamo davanti ai nostri tifosi. Siamo molto motivati per questo, avendo giocato fino ad ora solo due partite casalinghe, perdipiù in turni infrasettimanali - sottolinea coach Devis Cagnardi -. Affronteremo una squadra forte, che ha alle spalle una Società solida e che annovera nel suo roster giocatori in ascesa e Usa che non necessitano di presentazioni. A guidarli un fuoriclasse come coach Ramagli in panchina e un DS come Frosini dietro la scrivania, uomini ai quali mi sento legato umanamente e professionalmente. Dovremo offrire una prestazione di altissimo livello fisico per contrastarli e di grande attenzione su entrambi i lati del campo”. Parole chiarissime quelle di coach Cagnardi che deve fare i conti con i problemi al ginocchio di Marco Cusin e rimane in attesa del tesseramento di Leo Menalo. Sul fronte gialloblù a presentare la sfida è coach Alessandro Ramagli ex tecnico anche della Virtus. “Inauguriamo il secondo ciclo di partite ravvicinate, giocheremo 6 gare dal 3 al 22 di novembre ed iniziamo con la partita più appetitosa e più piacevole da disputare. Giochiamo contro una delle formazioni più blasonate del campionato, in uno degli impianti più iconici della pallacanestro italiana e davanti ad una tifoseria storicamente molto calda, è un match che dà gusto ad essere giocato e preparato. Bologna, che l'anno scorso è arrivata in finale, ha rinforzato la panchina in modo molto corposo ed ha sostituito dal quintetto solamente Mark Ogden con Kenny Gabriel, altro giocatore di grande qualità. In questa gara recupereranno anche il miglior giocatore italiano della scorsa stagione, ovvero Pietro Aradori; per loro è stata un'assenza che si è fatta sentire ed ora, avendolo nuovamente nei ranghi, avranno un quid in più. La Fortitudo mostra in entrambe le metà campo tutte le sue qualità. In attacco sono una delle migliori squadre di Serie A2, mentre in difesa portano con sé un vissuto consistente dall'annata passata. Quando fai la finale e cerchi di sistemare quelle che sono state parzialmente le debolezze, è chiaro che l'attenzione è una di quelle di chi vuole puntare a fare una stagione di alto profilo”. Arbitri: Costa, Enrico Bartoli, Nuara. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Sanluchino, aggiornamenti in diretta su Canale 88. Differita tv su Canale 88 del digitale terrestre, lunedì 4 novembre alle 21.