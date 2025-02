Fortitudo, con Vigevano attese scintille nonostante le assenze

Bologna, 1 febbraio 2025 - Fortitudo per la settima perla consecutiva e continuare la scalata al vertice, Vigevano per provare a rialzare la testa e fare un passo verso zone più tranquilli. Per motivi diametralmente diversi il confronto in programma domenica sera alle 18 al PalaDozza è importante sia per la Flats Service che per la formazione lombarda.

Sulla carta tra una Fortitudo lanciatissima e un Vigevano che zoppica e che dovrebbe fare a meno tra gli altri di uno straniero, sembra in effetti non esserci partita, ma attenzione perché l’A2 ha dimostrato di essere un campionato dove le insidie sono dietro ad ogni angolo. Se vogliamo a mettere ancor più pepe alla sfida, oltre alla rivalità tra le tifoserie c’è anche il confronto a distanza tra le due panchine.

All’andata Caja e il dirimpettaio Pansa si scambiano qualcosa di più di qualche frecciatina durante e dopo la sfida (tenutasi l’1 dicembre e terminata 71-78 per la Effe), tanto che per entrambi arrivò una giornata di squalifica, domenica c’è la curiosità di vederli di nuovo l’uno di fronte all’altro.

“Nell'ultimo match giocato contro Cantù non abbiamo avuto il giusto approccio, ci abbiamo messo un po’ a carburare, ma quando lo abbiamo fatto è stata una gran bella partita - ha confermato nei giorni scorsi proprio Caja - +21 di differenza nel secondo tempo contro una squadra come quella brianzola dimostra il buon lavoro che è stato fatto, ora dovremo cercare di portare questo tipo di partita e rendimento su tutti i 40 minuti. Il termometro sono i rimbalzi, poi si conquistano tiri liberi, si riesce ad andare con più fiducia al ferro; qualche giocatore in attacco deve registrarsi, ma quando tutti fanno la loro parte e si battono con determinazione e attenzione, si riescono a superare i problemi”.

Gli infortunati

Nella Fortitudo ancora assenti Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini. Non sta meglio, anzi, Vigevano: sempre assenti per infortunio Kristofers Strautmanis e Tommaso Raspino, a cui si aggiunge Andrew Smith.

“Attraversiamo un momento difficile a causa dei tanti infortuni, che ci impediscono di allenarci come vogliamo, in un periodo della stagione dove sono in calendario tante partite - sottolinea Lorenzo Bruni, assistente allenatore - La trasferta di Bologna arriva contro una delle squadre più in forma del campionato e in fiducia, che sta risalendo la corrente in classifica, dopo un inizio di campionato difficoltoso. Abbiamo affrontato la Fortitudo non molte settimane fa e conosciamo bene i loro punti forti, che sono sia dentro all'area che sul perimetro. Dovremo cercare di tenere il controllo del gioco, rimanendo uniti in campo ancora più del solito”.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Rudellat, Yang Yao, Rodia.

Dove seguire la partita

Radio e tv: Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Sanluchino, audiocronaca su Canale 88. Differita televisiva lunedì 3 febbraio (ore 21:00) su Canale 88.