La Virtus cade a Istanbul, cuore e determinazione non bastano

Istanbul, 31 gennaio 2025 - Troppo Fenerbahce per questa volenterosa Virtus. Alla Ulker Sports And Event Hall di Istanbul finisce con il successo dei turchi padroni di casa per 95-81. Vince, chiariamoci con merito il Fener, sempre avanti nel punteggio, ma onore comunque alla formazione di Dusko Ivanovic che prova a rimanere sempre sul pezzo, lotta fino alla fine. Cuore e determinazione per i bianconeri che guidati da un grandissimo Toko Shengelia davvero inarrestabile emblema di una squadra che ci ha provato fino al 40’. Il georgiano raggiunge il suo maggior numero di punti in Eurolega chiudendo la sua straordinaria prova a quota 35 (39 di valutazione). Fenerbahce lanciatissimo reduce da 10 vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega, dove tra l’altro i turchi hanno vinto le ultime 5 sfide. All’andata, il 20 novembre scorso vinse in Fener 82-86.

Mancano Zizic e Clyburn, in attesa del tesseramento, previsto in queste ore, Justin Holiday. Ritorna a disposizione Hackett, mentre coach Ivanovic si affida in avvio di confronto a Pajola, Cordinier, Tucker, Shengelia e Diouf. Inizio di sfida equilibrato poi il Fenerbahce riesce a girare dalla sua parte l’inerzia iniziale del match sul 14-8. I gialloneri raggiungono il massimo vantaggio una manciata di secondi prima del primo stop con una tripla di Melli per il 22-13. Il Fenerbahce raggiunge il massimo vantaggio sul 25-15. La Virtus però c’è.

Difensivamente i bianconeri riescono ad arginare il Fenerbahce, mentre in attacco trovano una buona fluidità, con la tripla di Belinelli che vale il 36-33 al 16’, il finale è ancora per i padroni di casa che tornano ad allungare ma senza raggiungere mai la doppia cifra di vantaggio, che invece il Fenerbahce raggiunge nella ripresa prima sul 54-42 al 23’ e poi ancor di più sul 58-44 al 25’. Uno strepitoso Shengelia carica la Virtus che risale a -9 sul 60-51. Si fa male anche Tucker ed ecco che i turchi allungano toccando il 69-51 con la Virtus a -18 al 29’. Nell’ultimo quarto il Fener allunga tiene la testa senza affanno; nella Virtus si vede anche Visconti che per altro mette subito a segno una bella tripla, primo tiro-primo canestro e primi punti in Eurolega, mentre dall’altra parte la tripla di Mahmutoglu permette alla bandiera giallonera di superare i 1000 punti in carriera. Chiusa la parentesi di Eurolega, domenica è già tempo di campionato per le V Nere che alla Segafredo Arena affronteranno la Reyer Venezia.

Il tabellino

FENERBAHCE ISTANBUL 95 VIRTUS BOLOGNA 81 FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Guduric 17, Zagars 6, Hayes-Davies 8, Colson 12, Birch; Mc Collum 15, Melli 8, Sanli 11, Mahmutoglu 3, Biberovic 9, Hall 6, Pierre. All Jasikevicius. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier 12, Tucker, Shengelia 35, Diouf 2; Belinelli 3, Hackett 4, Grazulis 7, Morgan 11, Polonara 2, Akele 2, Visconti 3. All. Ivanovic. Arbitri: Perez, Zamojski, Baena. Note: parziali 22-13, 46-37, 69-54. Tiri da due: Fenerbahce 18/27; Virtus 24/44. Tiri da tre: 17/29; 4/11. Tiri liberi 8/12; 21/25. Rimbalzi: 26; 25.