Virtus, una missione impossibile e Holiday. Il Fenerbahce è al top, lo statunitense firma

La Virtus è a Istanbul dove alle 18,30 (diretta Sky) affronterà il Fenerbahce. Come previsto il coach Dusko Ivanovic non avrà a disposizione né Ante Zizic né Will Clyburn, ma almeno dal punto di vista dei rinforzi un passo in avanti è stato fatto. Il tecnico montenegrino ha dato il via libera all’ingaggio di Justin Holiday per cui è partito l’iter necessario al tesseramento.

Avendo chiuso la stagione a maggio nella Nba il cammino è più lungo rispetto a quello che si sarebbe percorso se l’esterno avesse giocato in Europa nella passata stagione. L’operazione costa circa 500mila euro, ma essendo l’extrabudget, stato deliberato dalla società non ci sono problemi di copertura, e resta sempre la perplessità, o meglio il pregiudizio, di inserire in un gruppo dall’età media avanzata un elemento che compierà 36 anni ad aprile. Ad ogni modo la sua presenza non è in discussione per la final eight di Coppa Italia, che si disputerà a Torino dal 12 al 16 febbraio, mentre è tutto da vedere se sarà possibile vederlo all’opera nella gara di mercoledì contro il Partizan, venerdì contro Parigi o in quella di campionato del 9 febbraio a Tortona.

L’accordo raggiunto prevede che l’ex Denver Nuggets resti qui per tre mesi, il tempo necessario a Clyburn per guarire dalla fascite plantare che ha colpito il piede sinistro, con la possibilità di estenderlo fino al 30 giugno.

Tornando all’impegno odierno, la premessa è che in palio non c’è nulla se non la voglia di dimostrare l’attaccamento alla maglia contro un avversario che in Eurolega occupa il secondo posto, ma che deve ancora recuperare l’incontro con Parigi.

"Ritengo che nell’ultimo mese il Fenerbahce abbia giocato al meglio – spiega Ivanovic in una nota del club –, conquistando 10 vittorie di fila. E’ una grande squadra, che attacca molto bene con tiratori eccellenti. Sa aprire il campo con molti giocatori e si muove sempre con grande fiducia".

Sintetico anche il commento di Achille Polonara, che ha vestito la maglia turca nella stagione 2021/22.

"Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa – le parole dell’ala anconetana –. Ci attende una sfida difficile in un campo ostico, ma siamo anche consapevoli che possiamo competere con chiunque se giochiamo la nostra pallacanestro".

La gara di andata si chiuse con il punteggio di 82-86 in favore del Fenerbahce con Toko Shengelia che giocò l’ennesima partita monumentale segnando 23 punti. Il pronostico dice che la V nera ha poche possibilità di portare a casa il successo e tutte queste chance passano da una prestazione altrettanto concreta del lungo georgiano. Arbitrano Perez, Zamojski e Baena.