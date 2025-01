Fortitudo, vittoria doppia. Freeman e Fantinelli super

ORZINUOVI 71 FORTITUDO BOLOGNA 83

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Bossi 20, Johnson 7, Moretti 10, Costi 2, Williams 17, Bertini 7, Guariglia 2, Loro 6, Bergo ne, Bogliardi ne. All. Bianchi.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 17, Bopin 12, Mian 13, Battistini 12, Freeman 17, Vencato, Panni, Aradori 12, Cusin, Bonfiglioli ne. All. Caja.

Arbitri: Luca Attard, Cassinadri e Coraggio.

Note: parziali 12-24, 36-40, 54-62. Tiri da due: Orzinuovi 19/31; Fortitudo 25/40. Tiri da tre: 7/25; 6/21. Tiri liberi: 12/18; 15/17. Rimbalzi: 24; 37.

ORZINUOVI (Brescia) La Fortitudo espugna Orzinuovi e centra la terza vittoria consecutiva di un 2025 fin qui perfetto. Avanti in pratica per tutta la sfida la formazione di Attilio Caja da vita ad una prestazione volitiva, guidata da un eccellente Fantinelli che chiude la sua prova con l’ennesima doppia-doppia 17 punti e 15 assist della stagione, con ben 6 giocatori in doppia cifra e un computo rimbalzi 37-24 che conferma la forza sotto i tabelloni della Effe.

Fortitudo che dimostra di non aver il mal di trasferta, vincendo su un campo difficile e continuando la propria scalata in classifica. E’ stata una giornata importante anche dal punto di vista societario. La riunione di ieri mattina dei soci di Sporting Fortitudo, la società controllante del mondo Fortitudo, è andata secondo le previsioni, con la maggioranza dei soci, un astenuto, che ha deliberato l’aumento di capitale di 500mila euro, necessario per l’attività del club.

Al PalaBertocchi oltre ai lungodegenti Gherardo Sabatini e Kenny Gabriel e a Donte Thomas, che farà il suo esordio domenica con Piacenza, Caja deve rinunciare all’ultimo momento anche a Leo Menalo causa faringite acuta che sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

La Fortitudo parte benissimo 5-16 al 6’ e poi raggiunge il massimo vantaggio sul 10-22 al 8’. La sfida cambia inerzia nella ripresa con Williams che si conferma miglior terminale offensivo dei bresciani. Mian e Freeman provano a tenere a distanza Orzinuovi, mantenendo 4 punti di vantaggio per la Effe. Nella ripresa la Fortitudo parte bene ma poi si spegne. Orzinuovi ne approfitta e al 25’ si riporta sul 47-48. Sale di tono Aradori, mentre la rubata e canestro di Fantinelli riportano la Effe a +8 al 28’.

Le altre gare: Rimini-Libertas Livorno 82-77, Piacenza-Cento 74-80, Urania Milano-Torino 72-73, Nardò-Avellino 89-80, Udine-Cividale 76-66, Juvi Cremona-Cantù 72-81, Brindisi-Rieti 72-67, Vigevano-Pesaro 82-93, Verona-Forlì (oggi).

La classifica: Rimini 34; Udine e Cantù 32; Cividale 28; Urania Milano 26; Flats Service Fortitudo, Rieti, Avellino e Verona 24; Forlì e Pesaro 22; Torino, Brindisi e Orzinuovi 18; Libertas Livorno, Juvi Cremona e Vigevano 14; Cento e Nardò 12; Piacenza 6.