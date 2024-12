La Fortitudo ingrana la terza: anche Vigevano va ko

Bologna, 1 dicembre 2024 - Avanti per 40’, una volitiva Fortitudo passa anche a Vigevano e centra la terza vittoria consecutiva. Dopo Livorno e Avellino la curiosità era di vedere la risposta della squadra lontano dal fortino del PalaDozza.

La risposta è stata da grande squadra, tenendo la testa del match per 40’ e chiudendo senza grandi affanni una sfida che sulla carta poteva essere pericolosa.

Primi minuti di gioco in equilibrio, con Vigevano con il bolognese Stefanini a rispondere sempre ai tentativi della Effe.

La sfida è in mano alla Fortitudo che sul 7-7 infila un break di 0-8, grazie alle sue conclusioni dalla lunga distanza, con Mian micidiale, portandosi avanti 7-15 al 6’.

La Flats Service che allunga raggiungendo il +11 sul 14-25 al 9’.

Il vantaggio rimane quasi sempre in doppia cifra, con la formazione di Caja che conferma una eccellente solidità difensiva e una ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza.

A tenere in linea di galleggiamento Vigevano nella seconda frazione è l’ex Taflaj che con 7 punti in rapida successione limita i danni per i padroni di casa.

Nella ripresa Vigevano riesce a rientrare, complice i problemi di falli di Freeman, poggiando il proprio gioco su Mack e Oduro e risale fino a -1 sul 57-58 proprio a fil di sirena di fine terzo quarto sfruttando una maggiore brillantezza al rimbalzo.

Ad inizio ultima frazione i canestri di Battistini, Gabriel prima e di Freeman e Bolpin poi consentono alla Effe di tornare decisamente ad allungare, con un break di 3-15 per il +13, massimo vantaggio della sfida ritoccato al 37’ sul 60-73. Partita finita in anticipo al PalaELAchem con Aradori non ancora al top, rimasto a riposo.

Soddisfatto coach Attilio Caja: “I ragazzi sono stati bravissimi, oltre quelle che erano le mie più rosee aspettative, abbiamo lavorato bene in palestra e abbiamo affrontato 3 partite in una settimana, con rotazioni ridotte, ma la squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo su un campo difficile e contro una squadra che non ha mai mollato”.

Il tabellino

ELACHEM VIGEVANO 71 FORTITUDO BOLOGNA 78

ELACHEM VIGEVANO 1955: Mack 18, Stefanini 12, Peroni 5, Leardini 8, Oduro 12; Rossi, Jerkivic, Taflaj 10, Strautmanis 4, Galassi 2; Tedoldi ne, Oggioni ne. All. Pansa.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 9, Mian 21, Gabriel 20, Freeman 10; Panni, Giordano, Battistini 4, Menalo 6, Aradori ne. All. Caja.

Arbitri: Foti, Berlangieri e Coraggio.

Note: parziali 16-25, 36-44, 57-58.

Tiri da due: Vigevano 14/31; Fortitudo 19/35. Tiri da tre: 9/27 ; 11/22. Tiri liberi: 16/19; 7/8. Rimbalzi: 29; 34.