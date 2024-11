Gesteco Cividale Fortitudo Bologna 86-75, arriva il quarto ko di fila

Cividale del Friuli (Udine), 16 novembre 2024 - Quarta sconfitta consecutiva, la settima in undici gare fin qui giocate, è crisi nera per la Fortitudo Flats Service che cade 86-75 anche a Cividale del Friuli. Per 40’ in svantaggio, costretta in pratica a rincorrere dalla palla a due dopo il canestro di Dell’Agnello fino alla fine, la formazione di Devis Cagnardi, sempre più in bilico la sua panchina, cade anche di fronte a quella che attualmente è la capolista del campionato. Tra alti e bassi, Matteo Fantinelli e compagni ci hanno provato, con orgoglio e determinazione, ma spesso senza la lucidità necessaria, complice una situazione generale non facile, una partita che gli ha visti sempre rincorrere e dove è mancato il colpo del ko proprio nei momenti decisivi del match. Ci si aspetta una reazione della Fortitudo dopo lo “scempio” di Desio con Cantù e invece è Cividale dell’ex Stefano Pillastrini a partire 6-0 prima e 13-2 con uno strepitoso Redivo e l’ex Martino Mastellari a segnare dalla lunga distanza. L’inizio della Effe è solo Freeman che segna 8 dei primi 10 punti. Cividale raggiunge il massimo vantaggio sul +16 ad inizio seconda frazione, poi proprio nel momenti di massimo svantaggio, la Flats Service si affida alla sua difesa e pian piano risale fino a -6 sul 35-29 2-12 con un Mian, finalmente performante. La sfida sembra cambiare dopo l’intervallo: Gabriel segna i suoi primi punti e grazie alle triple la Effe risale sul 47-44 a -3 al 24’ con un nuovo break di 9-0. Cividale risposte con parziale di 7-0 e ricaccia a -10, 54-44 la Flats Service al 26’. La Fortitudo allora prova a rialzarsi nell’ultimo quarto e Battistini e Bolpin la riportano fino a -2 sul 67-65 al 35’. Il finale però è tutta per Cividale che torna ad allungare sfruttando i tiri liberi ed una Fortitudo nervosa.

Il tabellino

GESTECO CIVIDALE 86 FORTITUDO BOLOGNA 75 GESTECO CIVIDALE DEL FRIULI: Redivo 25, Marks 9, Marangon 2, Dell’Agnello 19, Berti 3; Ferrari 8, Rota 9, Mastellari 8, Miani 3; Micalich ne, Vivi ne, Piccionne ne. All. Pillastrini. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 8, Mian 24, Gabriel 12, Freeman 16; Giordano, Panni 2, Battistini 9, Menalo, Ferrucci ne. All. Cagnardi. Arbitri: De Biase, Chersicla, Masi. Note: parziali 23-10, 42-30, 63.53. Tiri da due: Cividale 16/27; Fortitudo 18/35. Tiri da tre: 10/20; 10/30. Tiri liberi: 24/30; 9/16. Rimbalzi: 33; 32.