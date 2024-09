Gioia Fortitudo: trionfa in Supercoppa di A2

Bologna, 22 settembre 2024 – Chi ben comincia è a metà dell’opera recita un vecchio adagio, bene la Fortitudo inizia la stagione nel migliore dei modi mettendo in bacheca il primo trofeo dell’era del presidente Stefano Tedeschi. Ci era andata vicina l’anno scorso raggiungendo la finale di Coppa Italia a Roma persa con Forlì, ci aveva riprovato nella finale promozione con Trapani, ci è riuscita infine stasera al Modigliani Forum di Livorno nella finale bellissima di Supercoppa con Orzinuovi.

Dopo Forlì sabato in semifinale, anche la formazione lombarda, una bellissima ed equilibratissima sfida decisa solo nel finale, deve stavolta lasciare il passo ai ragazzi di Devis Cagnardi, con il tecnico bolognese bravo a gestire nel migliore dei modi un organico che doveva fare a meno di Alessandro Panni e di Pietro Aradori. A Livorno Fantinelli e compagni tengono a lungo in mano la sfida, si fanno rimontare della squadra di Ciani nell’ultima frazione di gioco, ma alla fine si impongono al termine dalle mille emozioni.

Si gioca a mille all’ora. Fantinelli oltre a far segnare, specie in avvio di sfida si mette anche in proprio raggiungendo ben presto la doppia cifra, ma Orzinuovi regge il colpo. La prima reale accelerata al match la Fortitudo la riesce a dare poco prima dell’intervallo. Negli ultimi 4’ del primo tempo, sul 35-36 per la Effe diventa una macchina da canestro inarrestabile, Con Gabriel e Mian implacabili, e infila un break di 4-17 per il 39-53.

Nella ripresa la Fortitudo controlla, Orzinuovi non si arrende rimane sempre agganciata al match. Due triple di fila di Costi sanciscono il break che riporta i lombardi a -1 al 32’ sul 79-80. Al 37’ sorpasso Orzinuovi col gioco da 3 punti di Devoe. Il finale è punto a punto, il canestro di Freeman a 38" e i liberi di Mian a 12” valgono la vittoria.

Un successo che permette alla Effe di riaprire la propria bacheca. L’ultimo trofeo era stato la Supercoppa nel 2018, a cui fece seguito nello stesso anno, 2018-19 la vittoria del campionato di serie A2, con il ritorno in serie A e la finale vinta con l’altra promossa Roma. Gli scongiuri sono ammessi. Nell’altra finale di Supercoppa, infine il trofeo di serie B è andato a Roseto che ha sconfitto 84-53 i padroni di casa della Pielle Livorno.

Il tabellino

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI 91

FORTITUDO BOLOGNA 97

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Vencato, Devoe 22, Costi 15, Williams 17, Guariglia 5; Bertini 14, Bogliardi, Moretti 10, Pepe 6, Loro 2, Bergo. All. Ciani.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 15, Bolpin 12, Mian 29, Gabriel 12, Freeman 21; Sabatini 6, Battistini 2, Cusin, Giordano, Bonfiglioli, Braccio ne. All. Cagnardi.

Arbitri: Maschio, Miniati, Attard.

Note: parziali 23-22, 42-53, 67-78. Tiri da due Orzinuovi 17/26; Fortitudo 14/31. Tiri da tre: 15/32; 16/33. Tiri liberi: 12/15; 14/16. Rimbalzi: 26; 31.