Guai Fortitudo, preoccupa Freeman. Da rivalutare l’infortunio all’occhio

Acciaccata, arrabbiata e pure con un pizzico di apprensione perché resta ancora da valutare, nel migliore dei modi, l’infortunio che ha privato la Fortitudo di Deshawn Freeman, fino a quel momento tra i migliori in campo nella finale con Forlì.

L’Aquila ora si riposa e si prende un ulteriore giorno di meritato riposo dopo le fatiche romane e in vista della sfida di sabato al Palasport-Cisterna con Latina.

Agli ordini di Attilio Caja e del suo staff la squadra riprenderà solo domani ad allenarsi. Sarà una ripresa in cui la Effe dovrà fare la conta dei presenti e degli assenti. In questi giorni Matteo Fantinelli, Pietro Aradori e Deshawn Freeman sono stati sottoposti agli esami strumentali del caso per valutare la situazione dei rispettivi infortuni.

Capitan Fantinelli è alle prese con il problema alla caviglia sinistra ancora dolorante e che va monitorata giorno per giorno per permettergli, giocando sul dolore, di scendere in campo magari anche sabato.

Situazione tutta da valutare anche per Aradori. Costretto a saltare la finale di Coppa Italia con Forlì, l’ala bresciana è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici per valutare l’infortunio rimediato nell’ultima frazione di gioco dopo aver subito un forte colpo al braccio sinistro.

In casa Fortitudo desta però ancor più preoccupazione per le condizioni di Freeman. L’infortunio del centro americano a metà della terza frazione della finalissima con Forlì, ha privato la Effe di quello che fino a quel momento era stato il miglior giocatore della sfida, ma la manata di Daniele Cinciarini, sotto le Due Torri e sui social non tutti sembrano convinti sulla dinamica dell’episodio, potrebbe avere ripercussioni peggiori per il lungo americano.

Nello scontro il giocatore della Effe ha riportato un brutto taglio alla palpebra dell’occhio sinistro, ma ciò che preoccupa è il fatto che Freeman, finito in ospedale già dopo la partita, non vedesse bene dall’occhio colpito. Se il problema si rivelasse essere alla retina, allora i tempi per vedere di nuovo Freeman in campo si allungherebbero, rischiando di privare, in una fase cruciale della stagione la Fortitudo di uno dei suoi totem.

Non resta che attendere e sperare, anche perché un eventuale infortunio del centro cambierebbe anche quelle che finora erano le possibili prospettive di mercato di una Fortitudo che, crede nel proprio gruppo giocator,i ma che ha ancora qualche settimana per muoversi e firmare due possibili rinforzi.