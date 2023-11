I tifosi donano un Fiat Doblò per l’assistenza e il trasporto delle persone fragili. Fossa, che assist alla Croce Rossa

Quando sport vuol dire solidarietà. Il grande cuore della Fossa dei Leoni ha portato a un’altra grande iniziativa da parte dei tifosi della Fortitudo. Grazie al contributo dei propri iscritti, circa 400 ed a quello di tanti appassionati della Fortitudo, la Fossa ieri ha donato alla Croce Rossa Comitato di Bologna di un nuovo Fiat Doblò, per l’assistenza e il trasporto delle persone più fragili, aumentando così la capacità di aiuto e intervento sul territorio bolognese.

C’erano Paolo Santi, storico rappresentante della Fossa Dei Leoni 1970, Roberta Li Calzi, assessora allo sport, Stefano Tedeschi, presidente della Fortitudo e Marco Migliorini presidente Croce Rossa Italiana comitato di Bologna. Quello del nuovo Doblò dotazione alla Croce Rossa Italiano non è altro che l’ultimo di tanti interventi per il sociale dei tifosi biancoblù che si sono contraddistinti per il calore e il supporto alla Fortitudo durante le partite, ma anche con tante importanti iniziative per il sociale.

f. m.