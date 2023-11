Il 30 novembre. Serata in ricordo di Charles Jordan

Una serata per ricordarlo e per raccogliere fondi per la sua famiglia. L’amore del Mondo Fortitudo nei confronti di Charles Jordan non conosce limiti. Il prossimo 30 novembre nella sala Blu nella sede dell’Sg Fortitudo in via San Felice 103, è in programma una serata in ricordo del campione americano che tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli ’80 ha fatto la storia della Effe. Alle 20 sarà proiettato il derby del 6 gennaio 1982, dalle 21 Jordan sarà ricordato da compagni, coach e tifosi. Per partecipare, prenotarsi a info@ilfortitudino.it.