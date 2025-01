Il cammino della effe. Domenica di nuovo in Piazza Azzarita: ci sarà Vigevano

Sesta vittoria in sei gare nel 2025. La Fortitudo pensa già al match di domenica, sempre al PalaDozza, con Vigevano. Il momento positivo va confermato per proseguire l’ascesa verso le parti alte della classifica che si fanno sempre più vicine. La vittoria contro una diretta concorrente come Cantù e la sconfitta della capolista Rimini, ha accorciato una classifica dove a 14 turni dal termine della stagione regolare la formazione di Attilio Caja è a 6 punti dalla coppia di testa Rimini-Udine. Negli ultimi due mesi Matteo Fantinelli e compagni hanno fatto un salto di qualità, iniziando a volare, e facendo sognare, sulle ali dell’entusiasmo il popolo biancoblù, ma serve continuare sulla strada intrapresa perché il percorso è ancora lungo. Domenica la Effe ospiterà Vigevano in quello che per un pavese come Caja è a tutti gli effetti un derby e che lo metterà di fronte al collega Lorenzo Pansa dopo le polemiche e le squalifiche dell’andata, ma sarà l’occasione per la Fortitudo di accorciare la classifica cercando di avvicinare, o comunque di rimanere in scia della coppia di testa, con Rimini impegnata a Milano e con Udine attesa dalla sfida interna con la rivelazione Avellino.

f. m.