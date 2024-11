Il coach domani dovrebbe guidare la squadra, ieri ha diretto l’allenamento. Per l’eventuale sostituto si fanno i nomi di Lamma ed Esposito. Cagnardi, fiducia a tempo: Cividale decisiva

Amareggiata per la situazione che si è creata in campo e fuori, decisa a ricaricare le pile e provare a lasciarsi alle spalle polemiche, problematiche e ripartire, la Fortitudo da ieri è a Cividale del Friuli dove domani sera affronterà la rivelazione del campionato Gesteco diretta dal bolognese Stefano Pillastrini.

Dopo la sconfitta di mercoledì sera a Desio con Cantù, la Fortitudo ha infatti raggiunto ieri il Friuli per prepararsi alla ravvicinata sfida che la metterà di fronte alla seconda forza del campionato, attualmente imbattuta nel fortino del PalaGesteco. Ieri la squadra ha svolto il primo allenamento a Cividale agli ordini di coach Devis Cagnardi.

Il tecnico bresciano al pari della squadra è infatti tra coloro che sono in discussione dopo questo difficile inizio di campionato. La Supercoppa aveva forse fatto crescere le aspettative in casa Fortitudo, il bilancio 4-6 attuale in campionato invece è la cartina di tornasole di una squadra che è vero che deve fare i conti con assenze importanti, Aradori, Cusin e Sabatini, ma dall’altra non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative della vigilia.

Serve una scossa ed a darla ci ha provato il presidente Stefano Tedeschi rimettendo il suo mandato di presidente al consiglio della Sporting Fortitudo. Un modo chiaro perché tutti gli altri si prendano le proprie responsabilità in maniera ancor più netta a cominciare dai giocatori, per passare ovviamente a staff e dirigenza. E’ indubbio che, dopo 3 sconfitte consecutive, adesso il primo a essere sulla graticola è proprio coach Cagnardi che rischia di pagare per colpe non solo sue. Serve una svolta e la sfida di domani con Cividale appare ovviamente come la possibilità di cambiare il trend di una stagione fin qui ben al di sotto della aspettative.

Nel caso sotto i portici di Bologna i rumors non mancano (Davide Lamma e Vincenzo Esposito), così come sul fronte mercato tra infortuni e pessime prestazioni ci potrebbe-dovrebbe essere da mettere mano alla squadra. Certo che con le dimissioni di Tedeschi e la posizione da valutare di Cagnardi pensare anche al mercato potrebbe non sembrare prioritario per una società che prima di tutto deve fare chiarezza in se stessa.

Filippo Mazzoni