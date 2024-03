Il Fante di Coppa. "Trapani è la favorita, ma l’Aquila ci crede»

Capitano ed elemento fondamentale della Fortitudo, Matteo Fantinelli, guarda con rinnovato ottimismo all’appuntamento che attende, alle 20,45 a Roma la Fortitudo nella semifinale di Coppa Italia.

Fantinelli pronti per la sfida con Trapani?

"Giocare la Coppa Italia, così come i playoff è bello ed è quello che ogni giocatore vuole sempre fare".

Siete arrivati alla Final Four conquistata grazie a ottimi risultati.

"Ci siamo con pieno diritto per tutto quello abbiamo fatto".

Affronterete la corazzata Trapani.

"Sulla carta è la squadra più forte di tutta la A2, servirà una partita perfetta e potrebbe non bastare. Ma ci crediamo e abbiamo voglia di far bene".

Cos’ha Trapani di speciale?

"I siciliani sono forti, hanno un organico profondo, con tanti giocatori di qualità e ben allenati. Per questo dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, sulle nostre nostre qualità".

Un confronto tra la vostra difesa e il loro attacco, non trova?

"In parte. Loro hanno tanto talento offensivo vero, ma per vincere devi avere un sistema difensivo solido e loro ce l’hanno".

Come vi presentate?

"Tutto sommato bene, nonostante la battuta d’arresto di domenica con Rieti, arriviamo a Roma col sorriso sulle labbra e tanta voglia di far bene".

Lei come sta? E’ rientrato dopo il problema alla caviglia che l’aveva tenuto fuori due volte.

"E’ una situazione in piena evoluzione giorno per per giorno. Onestamente la caviglia mi fa ancora male, gioco un po’ sul dolore, devo dire che rientrare dopo 20 giorni non è stato facile".

Nonostante ciò è in campo per dare una mano alla squadra.

"Sto riprendendo la condizione. Con Rieti ho cercato di fare il meglio possibile, oggi con Trapani cercherò di fare del mio meglio per dare il mio contributo".

I favori del pronostico sono sulla carta tutti per Trapani.

"Ma in una partita secca può succedere di tutto. Non abbiamo pressione e siamo carichi".

Per qualità ed esperienza lei è uno dei giocatori cardine di questa Fortitudo.

"Sento di avere un ruolo importante sia nella squadra che nella costruzione del gruppo. Se in campo sono il playmaker, fuori sono uno il giocatore con maggiore militanza in Fortitudo. Spetta anche a me il compito di aiutare i ragazzi ad integrarsi e capire cosa vuol dire giocare per questa maglia e per questi colori".

Chi è la favorita per la vittoria della Coppa Italia di serie A2 tra Trapani, Fortitudo, Forlì e Cantù?

"Risposta secca dico Trapani: è la squadra da battere".

E guardando alla serie B?

"Ruvo sembra la più attrezzata, ma ripeto in partite secche tutto può accadere". Trapani è avvisata.