Il fattore Bolpin. "Aquila, vincere aiuta. Non facciamo calcoli»

Vincere aiuta a vincere e la Fortitudo vittoriosa nelle ultime giornate a Latina e in casa con l’Urania Milano non vuole fermarsi. Tra coloro che da inizio anno stanno portando la barca Fortitudo nel porto dei playoff, e per di più a un eccellente secondo posto nel girone Rosso, c’è Riccardo Bolpin.

Allora Bolpin come va?

"Bene stiamo lavorando nella maniera giusta in vista di Agrigento (domani alle 18 la sfida in terra siciliana) ma in generale in vista della fine della stagione regolare e dei playoff".

Come procede il recupero di Aradori?

"L’eventuale utilizzo di Pietro, credo che verrà deciso nelle prossime ore, in ogni caso fisicamente sta bene, non ha perso tonicità e la sua condizione è sicuramente buona. Vedremo".

E l’inserimento di Giuri?

"Marco è un elemento di grande esperienza, ha iniziato ad allenarsi con noi da martedì, ma sono sicuro che per la sua esperienza e la sua intelligenza saprà facilmente inserirsi nel nostro sistema di gioco".

Mancano 4 partite al termine della stagione regolare le 2 trasferte siciliane di Agrigento e Trapani inframezzate dalle sfide interne con Treviglio e Torino,

"Saranno sfide importanti che decideranno la nostra posizione e la griglia dei playoff. Sento dire che arrivare terzi sarebbe meglio per evitare Trapani, ci tengo a dire invece che noi non facciamo calcoli; vincere aiuta a vincere e noi cercheremo di farlo in tutte le partite".

La prossima gara: Agrigento. "Abbiamo lavorato con attenzione, sapppiamo che ci troveremo di fronte una squadra alla ricerca di punti salvezza; cercheranno di essere aggressivi giocando molto in transizione come è nelle loro caratteristiche". Come controbattere?

"Sarà importante tornare bene in difensiva e l’aggressività che riusciremo a dare contro una squadra che corre e che specie in casa si esalta".

Vi attende un bel finale di stagione insomma.

"Saranno sfide probanti, ovviamente una su tutte l’ultima a Trapani contro una squadra fortissima che si è rinforzata con Gentile e Alibegovic e in un palazzetto sempre molto caldo; ma oltre che per la classifica saranno partite importanti per farci già entrare nella mentalità dei playoff".

L’arrivo di Giuri però ha potenziato anche la Fortitudo.

"Sono convinto che per qualità, caratteristiche, fattore campo siamo una squadra che tutti vorrebbero evitare di trovarsi di fronte nei playoff. Ci siamo guadagnati questo status con quelle che sono state le prestazioni durante tutta la stagione, adesso dobbiamo confermarci".

Nei playoff si riparte da zero. "Sono un campionato a parte e danno emozioni davvero uniche. Ci si gioca tutto in poche sfide ravvicinate, sono le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare e che aspettiamo da agosto quando è iniziata la preparazione".

Mercato. Sfuma di un soffio, quando sembrava ormai essere in dirittura di arrivo, la possibilità di rivedere Giovanni Pini con la casacca della Fortitudo. L’ipotesi di riportare il lungo attualmente a Scafati sotto le Due Torri è saltata, quando l’accordo con il giocatore era stato raggiunto e la Fortitudo era pronta a pagare un cospicuo buyout al club campano che invece alla fine ha deciso di non liberare più il giocatore, chiudendo così il mercato Fortitudo.