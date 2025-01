Il programma. Rimini a Cremona. Big match Forlì-Rieti

Nelle altre gare in programma per il primo turno dell’anno solare, ultimo del girone di andata, l’altra capolista Rimini sarà impegnata a Cremona. Interessante anche il test tra Forlì e Rieti appaiate al quarto posto e il confronto Cividale-Pesaro. Cantù, terza forza del campionato e superfavorita per il passaggio diretto in A, ospita nel testa-coda di giornata Nardò, mentre Verona affronta in casa il fanalino di coda Piacenza, sempre staccato di 4 punti dal treno delle penultime. Dopo Udine la Fortitudo tornerà in campo sabato, sempre al PalaDozza, per la sfida con la Juvi Cremona.

Le altre gare: Forlì-Rieti, Orzinuovi-Avellino, Vigevano-Torino, Verona-Piacenza, Brindisi-Livorno, Cantù-Nardò, Urania Milano-Cento, Cremona-Rimini, Cividale-Pesaro.

La classifica: Rimini e Udine 28, Cantù 26, Cividale 24, Forlì, Rieti, Urania Milano e Verona 22, Avellino 20, Pesaro, Fortitudo Flats Service e Orzinuovi 18, Torino, Brindisi, Livorno e Juvi Cremona 14, Vigevano, Cento e Nardò 10, Piacenza 6.