Il tecnico analizza il piazzamento al termine della stagione regolare. Coach Caja, orgoglio e bilancio: "Risultato insperato. Avanti così»

Orgoglioso per la prestazione dei suoi, ma ancora di più per il secondo posto finale, Attilio Caja tesse le lodi dei suoi ragazzi, ma anche del pubblico biancoblù numerosissimo, oltre 200, presene a Trapani.

"Il primo pensiero è per i nostri tifosi erano in tanti presenti anche oggi a Trapani. Tanto di cappello a loro per la loro passione e il loro attaccamento sono stati davvero encomiabili" conferma Caja che poi parla del risultato raggiunto dalla sua squadra, con un’eccellente posizione finale centrata.

"Il secondo pensiero non può che andare ai nostri ragazzi. Abbiamo finito la stagione regolare secondi e ne siamo entusiasti. E’ sicuramente un risultato non sperato all’inizio della stagione, al termine di un percorso regolare e per questo non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi per l’impegno e la serietà dimostrata".

Infine le parole del tecnico sono per la sfida con Trapani che ha chiuso questa parte di stagione, prima dell’inizio dei playoff.

"Trapani ha approcciato bene la partita. noi abbiamo cercato di fare altrettanto trovando nel primo tempo delle buone soluzioni offensive, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto senza palla".

Va oltre il tecnico dell’Aquila che si sofferma anche sulla ripresa.

"Nel secondo tempo non abbiamo invece trovato quella continuità, che invece i nostri avversari hanno avuto. Devo dire – conclude Caja – che è stato bello giocare qui a Trapani, ci tornavo dopo dieci anni e ho trovato davvero una bella atmosfera".

Filippo Mazzoni