Il tecnico: "Due partite in una e, nella ripresa, l’atteggiamento e l’intensità che voglio». Caja: "Tutti hanno seguito Panni. Ci siamo ribellati alla sconfitta»

A conti fatti ha ragione coach Attilio Caja nel compendiare la partita con le due facce che la Fortitudo ha messo sul parquet. Quella dei primi 20’ senza un adeguato contrasto all’euforia milanese, poi quella dei restanti 20’ fatti di grande, grandissima intensità difensiva. Che, al di là di qualche mugugno di coach Marco Cardani sulle due fischiate che avrebbero condizionato il trend finale, ha nettamente indirizzato l’inerzia a favore di Bologna. "Devo dire che abbiamo giocato due partite in una – spiega coach Caja –, con un primo tempo dove abbiamo fatto una difesa non adeguata al talento di Amato e Potts, che hanno permesso a Milano di tirare col 50 percento da tre. Dopo abbiamo fatto l’esatto opposto, con un ultimo quarto che ha concesso solo 5 punti. Diciamo che la squadra si è ribellata all’ultima sconfitta e tutti hanno combattuto". L’esuberanza offensiva di Aradori e Gabriel, il cuore e la flessibilità di Panni ("Volevo spendere una parola più su Panni, che ci ha dato una mano importante"), il dominio di Freeman nel finale. Una vittoria di un gruppo, anche di chi non ha giocato come Battistini ("Nessun problema fisico, ha partecipato e stimolato i compagni, è stato molto d’aiuto dal punto di vista morale") che necessitava di risalire la china dopo il ko di 10 giorni fa. E contro una squadra che veleggia ai piani alti dell’A2, arrivando da un trend positivo. "L’Urania è una squadra di grande qualità, che segna canestri dal palleggio e che ha chiuso col 41 per cento da tre in trasferta. Questo avvalora il nostro atteggiamento difensivo". A far da contorno la voce del popolo biancoblù (con anche l’omaggio al chitarrista degli Skiantos ‘Dandy Bestia’). "Anche nelle difficoltà abbiamo avuto il sostegno e la spinta del pubblico, che non ci ha mai mollati, neanche nelle difficoltà C’è stato un grande connubio fra squadra e tifosi ed è una vittoria importante perché da qui alla fine nessuno ci regalerà niente. Saranno tutte battaglie".