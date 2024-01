Il tecnico è soddisfatto e ricorda il tifoso scomparso a soli 25 anni: "Siamo addolorati, una tragedia». Caja: "Grande solidità e mentalità. Dedichiamo la vittoria a Dylan»

Una vittoria sofferta, ma fondamentale. Caja celebra la sua Effe che passa anche al PalaBanca di Piacenza. "E’ stata una vittoria difficile quanto importante, sapevamo il loro valore e il loro modo di giocare che ci ha portato a 14 palle perse – conferma il tecnico pavese –, abbiamo fatto però anche 19 assist e siamo stati quasi sempre in controllo". Il coach ha una dedica speciale per il successo. "Eravamo addolorati dalla morte di un tifoso, Dylan, scomparso a 25 anni, una tragedia e una dedica, per quello che può valere".

Poi Caja torna a parla del confronto: "I ragazzi sono stati molto bravi, siamo stati avanti per 39’, spesso anche in doppia cifra, ma la partita è stata tirata per merito loro. Difensivamente abbiamo portato a casa una vittoria importante che ci fa andare avanti con fiducia".

Citazione di riguardo per Morgillo. "Alessandro merita una menzione particolare, ci è stato di grande aiuto al di là dei punti segnati sugli scarichi col suo atteggiamento difensivo. Anche Sergio è andato bene, e questa è una ottima notizia. Grande solidità e mentalità, pensiamo alla prossima. Questa piazza non molla mai, ha avuto momenti duri ma ci ha dato fiducia a scatola chiusa, in casa è uno spettacolo e per noi è un onore giocare per loro: dobbiamo farci il mazzo per ricambiarli". Prossima tappa domenica per il derby con Cento.

f.m.