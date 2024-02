Il tecnico fa i complimenti agli avversari: "Bravi loro, ci hanno creduto fino alla fine». Caja: "La gara sembrava decisa. Ma abbiamo finito la benzina»

Peccato per il primo posto sfuggito proprio all’ultimo ostacolo, ma nessun dramma.

Alla fine il secondo posto al termine della stagione regolare è un traguardo straordinario raggiunto da una Fortitudo che anche a Verona, spinta da almeno 700 tifosi, ha lottato per 45’, ci ha provato, fino a quando nell’ultimo quarto e nel successivo supplementare ha terminato la benzina del proprio motore.

Le dichiarazioni di coach Attilio Caja nel dopo partita confermano l’andamento di una sfida che ha visto la Effe controllare per trequarti, ma poi cedere nel finale.

"Complimenti a Verona, hanno vinto credendoci sempre. La gara sembrava indirizzata – sottolinea il tecnico biancoblù – loro hanno avuto energie di provarci fino alla fine, anche quando ci siamo trovati avanti 38-55, mentre noi abbiamo finito la benzina e non siamo riusciti a continuare il buono fatto fino al 30’ ".

Palle perse e rimbalzi offensivi sono state le chiavi per la vittoria della Scaligera.

"L’ultimo quarto è stato difficile e pesante per noi – continua Caja – il problema è stato qualche palla persa di troppo, rimettendoli così in partita. Loro in effetti faticavano a segnare a difesa schierata, ma con i nostri errori hanno trovato ossigeno trovando punti in contropiede e andando bene rimbalzi; è questo che ci è costato la partita".

Partita e primato vista la vittoria di Forlì che si è imposta facile in casa con Trieste e che quindi relega al secondo posto la Fortitudo che nel prossimo weekend esordirà poi nella fase ad orologio affrontando in casa al PalaDozza, la Ferraroni Juvi Cremona, giunta invece quinta nel girone Verde.

f.m.