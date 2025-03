Il tecnico non fa drammi: domenica prossima lo scontro diretto con Cividale vale la quinta piazza. Coach Caja: "Buono l’approccio. Tanti falli, abbiamo finito l’energia»

Giocare in casa della prima della classe Udine, lanciata verso la serie A era difficile già in partenza, farlo dovendo giocare per larghi tratti con Gabriel e Mian gravati di falli e senza Panni infortunato, e rimanendo in partita fino alla fine, è stato decisamente positivo. Attilio Caja fa i complimenti agli avversari per la vittoria e per il primato in campionato, ma li fa anche ai suoi giocatori per impegno, dedizione e per quella reazione finale che aveva portato la Fortitudo a piazzare un parziale di 0-15 che, al 36’ aveva momentaneamente ribaltato il punteggio sul 69-70 "Abbiamo approcciato bene, loro non si sono disuniti, sia quando siamo partiti fortissimo, sia nell’ultima frazione quando eravamo riusciti, con la nostra solita pressione difensiva a ribaltare la sfida - conferma coach Caja – i complimenti vanno sicuramente fatti a Udine, ma li voglio fare anche ai miei ragazzi, ci sono mancati un paio di rimbalzi in più, un paio di canestri in più ma ovvio che nel finale abbiamo pagato i minuti importanti che gioco-forza ho dovuto dare a qualche giocatore".

Falli e infortuni che hanno inciso sul gioco della Effe. "Nessuna polemica arbitrali – chiarisce subito Caja – quei falli intendo i 3 falli di Mian, i 4 di Gabriel e poi l’infortunio a Panni ci hanno ovviamente costretto a cambiare il nostro piano di gioco originale, impostando difese diverse, dove Udine è stata bravissima a trovare sprazzi importanti nel tiro dalla lunga distanza. Abbiamo riproposto la difesa a uomo a inizio dell’ultima frazione piazzando un break importante, ma li abbiamo finito le nostre energie". Poi il coach biancoblù parla della situazione di Panni. "Ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, era molto dolente, vedremo nei prossimi giorni, speriamo non sia una cosa seria visto che oltretutto nel reparto degli esterni siamo in pochi". Fortitudo che adesso si trova quinta in classifica e che domenica prossima è attesa dallo scontro diretto interno con Cividale appaiata alla Effe a quota 40 punti.

f. m.