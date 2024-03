Il tecnico si complimenta con la squadra e dribbla le voci di un possibile ingresso di Marco Giuri. Caja: "Ottime risposte dai ragazzi. Mercato? Inutile parlarne adesso»

La grande soirée di Conti e Panni non è certamente passata inosservata a coach Attilio Caja, che mette l’accento della vittoria tanto sull’apporto dei due quanto sulla grande prova difensiva di Bologna: da riporre in cornice i 63 punti concessi col 38 percento dal campo. "Abbiamo giocato una buona partita difensiva – dice il tecnico pavese –. Direi che siamo sempre stati attenti e solidi. Certamente abbiamo commesso qualche errore, come subire qualche penetrazione di troppo a inizio gara, ma siamo stati bravi a rimediare prontamente. Come dimostra il 38% al tiro di Milano". L’8-0 iniziale di Conti, il cambio di inerzia di Panni: da chi di solito ha minutaggi inferiori una risposta straordinaria, specie con Aradori ai box e con Fantinelli non ancora al 100%. "Ho avuto ottime risposte da parte di diversi giocatori, su tutti Panni e Conti che ha avuto un grande impatto. Ma voglio sottolineare che è un giocatore che ha sempre lavorato bene e senz’altro si merita questa giornata. Così come Alessandro, che ha confermato di continuare a fare cose buone". Un segnale interessante in vista della chiusura del mercato e viste le voci di un possibile ingresso di Marco Giuri. "Su queste cose ci sta lavorando il gm Basciano, ora è inutile parlare di quello che non c’è. Ma siamo onesti: il ruolo di Conti non è mai stato messo in discussione: abbiamo parlato un piccolo o un lungo. Dopodiché i ragazzi stanno facendo del loro meglio". Il saluto ai tifosi: "Tanto di cappello vederli così numerosi prima di Pasqua. Sono encomiabili".

Giacomo Gelati