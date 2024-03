Il tecnico soddisfatto della prestazione: "Buone risposte anche dall’attacco». Coach Caja: "Bravi tutti i ragazzi. L’approccio è stato giusto»

Lasciata alle spalle la sconfitta di Roma con Forlì e il ko di due settimane fa con Rieti, la Fortitudo si riprende e conquista una vittoria resa più facile dall’atteggiamento della squadra e dall’abnegazione di chi è sceso in campo.

"Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi – esordisce coach Attilio Caja – sono stati bravi a fare diventare facile una partita non semplicissima. Qui Trieste ha perso e Udine ha faticato per 30 minuti".

Parole chiare per una Effe che dopo i primi 2’ in cui Latina era partita avanti 8-0, ha poi subito preso in mano la sfida.

"Abbiamo interpretato bene il confronto fino dall’inizio, tutti i ragazzi hanno fatto un’ottima difesa, mentre in attacco abbiamo avuto buone risposta da diversi giocatori", sottolinea con soffisfazione il tecnico dell’Aquila.

A sostenere la squadra a Latina, c’erano manco a dirlo tanti tifosi biancoblù.

Immancabili i ragazzi della Fossa, che hanno fatto sentire il calore anche nella lunga trasferta laziale, quasi 900 chilometri tra andata e ritorno, ad Alessandro Panni e compagni.

Sabato si torna poi al PalaDozza contro l’Urania Milano, formazione che per ambizione e organico appare decisamente un ostacolo ben più grande di quello che a tutti gli effetti è stata Latina.

Ma intanto in casa Fortitudo ci si gode un paio di giorni di meritato riposo per poi tornare ad analizzare, alla ripresa degli allenamenti, la situazione.

Prima di tutto saranno da rivalutare le condizioni di Pietro Aradori e capitan Matteo Fantinelli indisponibili per scendere in campo ieri a Latina, oltre al mercato da cui potrebbero arrivare novità interessanti in vista del finale di stagione.

Filippo Mazzoni