Il tecnico: "Tutti hanno dato una mano e meritano di giocare per un trofeo». Coach Caja esalta i suoi ragazzi:: "Difesa ai limiti della perfezione» Il coach Attilio Caja esprime grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, elogiando la difesa e le scelte tattiche vincenti. La vittoria porta la firma di tutta la squadra, con la panchina che ha dato un contributo fondamentale. Ora lo sguardo è rivolto alla sfida con Forlì per il trofeo, pronti per un'altra battaglia.