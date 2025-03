Il trentunesimo turno. Udine-Cantù, show annunciato su RaiSport. L’Aquila spettatrice interessata al match

Si gioca la giornata numero 31 in serie A2, con tante partite interessanti. Su tutte spicca la sfida di questa sera del PalaCarnera di Udine e in diretta Raisport tra i friulani e Cantù. In chiave salvezza è a tutti gli effetti spareggio tra Juvi Cremona e Nardò.

Le altre gare: Urania Milano-Verona 74-58, Brindisi-Cento, Rimini-Orzinuovi, Torino-Pesaro, Cividale-Piacenza, Vigevano-Forlì, Cremona-Nardò, Libertas Livorno-Avellino, Udine-Cantù.

La classifica: Udine 44; Rimini 40; Cantù 38; Rieti, Cividale e Urania Milano 36; Pesaro, Fortitudo e Verona 34; Forlì e Avellino 32; Brindisi 30; Torino 28; Cremona, Orzinuovi e Cento 20; Vigevano e Livorno 18; Nardò 16; Piacenza 10.