Incredulo: "La difesa ha concesso in due quarti quello che di solito lascia in una partita». L’amarezza di coach Caja: "Loro tanta energia, noi invece no»

CASALE (Alessandria)

Una sfida dai due volti con un primo tempo di marca Fortitudo e una ripresa a senso unico a favore della Novipiù che domina e alla fine si impone con pieno merito. Attilio Caja è chiarissimo n, sottolineando i meriti degli avversari e i demeriti, salvo Ogden, dei suoi. "Bravi loro hanno fatto un gran secondo tempo – conferma il coach pavese –. La partita ha visto due fasi nette e distinte. Nel primo tempo abbiamo fatto buone cose e avremmo potuto avere un vantaggio superiore, ma le percentuali al tiro non ci hanno aiutato pur con tanti tiri buoni".

Poi la svolta: "Peccato, potevamo prendere un vantaggio superiore, poi nel secondo tempo c’è stata una sola squadra. Loro avevano una energia pazzesca e tanta voglia di fare risultato, noi invece, a parte Ogden che pur zoppicante ha fatto un’ottima gara, non abbiamo trovato nessuno. Ad un certo punto segnavano in tutti i modi e i 60 punti subiti nella ripresa a volte li prendiamo in un’intera partita". Brava la Novipiù, malissimo la Fortitudo che adesso avrà tempo per riordinare le idee, visto il rinvio della sfida con Treviglio, con la squadra di Caja che tornerà in campo solo il 3 marzo a Vigevano. Il ko subito in casa dei piemontesi costa per altro carissimo anche in termini di classifica alla Flats Service che se da un lato mantiene il secondo posto, a +4 sulla coppia Udine-Verona, dall’altro, ma si vede staccata (-4) dalla capolista Forlì vittoriosa ad Agrigento.

Filippo Mazzoni