La coppa italia. La sfida con Trapani alle 20,45

Squadra e società al lavoro, la Fortitudo continua a programmare il proprio futuro, occhi aperti sul mercato a quello che potrebbero essere occasioni possibili, non perdendo di vista il presente. La squadra sta lavorando con grande attenzione ai particolari in questi giorni, pronta a farsi trovare pronta per la sfida di domenica contro la Juvi Cremona.

Intanto la Lega Pallacanestro ha ufficializzato gli orari delle sfide di semifinale di Coppa Italia in programma il 16 e 17 marzo a Roma. Sabato sono in programma le semifinali. Si comincia alle 14 con Montecatini-Roseto per la serie B, si prosegue alle 16,15 con Forlì-Cantù per la serie A2, poi con Ruvo-Livorno alle 18.15. Piatto forte il confronto delle 20,45 tra Trapani Sharks e Fortitudo.

La stessa Lnp ha segnalato alla Questura di Roma, possibili problemi per la presenza di tifoserie storicamente rivali, quali Fortitudo e Forlì.

Filippo Mazzoni