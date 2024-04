La Effe a Trapani per il bis. In palio il secondo posto

Ultimo appuntamento di stagione regolare per la Fortitudo che questo pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaShark di Trapani per affrontare la corazzata siciliana. In una sfida che è la ripetizione della semifinale di Coppa Italia (al PalaTiziano di Roma finì in trionfo per la Fortitudo vittoriosa 89-57) e che vedrà tanti alti protagonisti, la formazione di Attilio Caja si gioca il secondo posto in classifica e il diritto di giocare quarti di finale ed eventuale successiva semifinale dei playoff col vantaggio del fattore campo. La Fortitudo seconda in classifica deve infatti difendere la propria posizione in classifica da Udine. Una vittoria a Trapani, ma anche una sconfitta, con il contemporaneo passo falso dei friulani a Desio con Cantù, permetterebbe a Matteo Fantinelli e compagni di mantenere il +2 su Udine e conquistarsi così il secondo posto. Secondo posto che porterebbe la Effe nel tabellone playoff Argento dove la testa di serie n°1 e grande favorita alla promozione in serie A è proprio Trapani.

Nel confronto di quest’oggi ai motivi di rivalsa per la Coppa Italia, che portò tra l’altro all’esonero di Parente sostituito dall’ex Virtus Andrea Diana, si unisce l’ipotesi di quella che potrebbe essere una fantastica finale promozione playoff. Per arrivarci però la strada di Fortitudo e Trapani è ancora lunga e comincia dal confronto di quest’oggi per poi passare da due turni quarti ed eventuali semifinali tutt’altro che scontate. Matteo Fantinelli e compagni dovranno avere massima concentrazione quindi per il confronto di quest’oggi a cui i siciliani arrivano tra l’altro con due innesti Stefano Gentile e Amar Alibegovic, figlio di Teo, da serie A mentre la Effe ha piazzato a sua volta un colpo molto importante firmando un esterno di grandissima esperienza come Marco Giuri. A Trapani sono previsti oltre 150 tifosi Fortitudo, a conferma dell’amore e della grande passione che spinge sempre e ovunque il popolo biancoblù.

Arbitri: direzione di gara di Trapani-Fortitudo affidata a Vita, Costa e Marco Attard. Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno, differita tv su Trc Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 23 aprile, alle 22.35.

Altre gare: Latina-Forlì, Cantù-Udine, Torino-Verona, Real Sebastiani Rieti-Trieste, Juvi Cremona-Piacenza, Urania Milano-Rimini, Treviglio-Cento, Luiss Roma-Nardò, Vigevano-Cividale, Moncada Agrigento-Orzinuovi, Monferrato Basket-Chiusi.

Classifica: Forlì 50, Fortitudo Bologna 44, Udine 42, Verona 38, Trieste e Rimini 34, Cividale 32, Piacenza 30, Cento 28, Nardò 24, Orzinuovi e Chiusi 20.