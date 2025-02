La Fortitudo a Torino per risalire. L’ex Moretti gioca subito in difesa

Dopo le parole di Attilio Caja, serve una scossa in campo. E’ una Fortitudo vogliosa di lasciarsi alle spalle le sconfitte con Brindisi e Pesaro e desiderosa di riprendere il cammino quella che alle 20,30 scende in campo al Palasport Gianni Asti di Torino nell’infrasettimanale valido per la giornata numero 28 di serie A2. Di fronte si troverà una Reale Mutua rinfrancata dalla cura di Paolo Moretti.

Dall’arrivo in panchina del toscano di nascita, ma bolognese di adozione, i piemontesi hanno infilato una bella vittoria con Vigevano e una sconfitta di misura sul campo di una Brindisi in crescita.

"Ci attende una sfida durissima, complicata, da un avversario di primissima fascia, che ha qualità tecniche, fisiche, di esperienza che in campo creano problemi agli avversari – sottolinea Moretti –. Conosciamo la Fortitudo, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi per questo confronto nonostante siamo reduci dalla lunghissima trasferta di Brindisi e anche il tempo per preparare il confronto non è stato molto, ma nessun dramma, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per conquistare la vittoria".

L’indole difensiva delle squadre, la stanchezza delle sfide domenicali che potrebbe incidere sulle percentuali al tiro, fanno pensare ad un confronto dove vincerà chi fare segnare un punto in meno agli avversari.

"Ogni sfida fa storia a se, certo che sulla carta sia per l’ imprinting Fortitudo, ma anche quello di Torino la partita potrebbe essere questo – conferma Moretti – io ad esempio ho ereditato una squadra preparata e ben organizzata sotto questo aspetto".

Un Paolo Moretti soddisfatto, e i primi risultati ne sono una conferma, dell’esperienza a Torino.

"Sono molto contento, qui ho trovato società ben organizzata, giovane, ambiziosa, per me è un’opportunità importante in una città che adoro. Quando sono arrivato ho trovato un ambiente squadra un po’ sfiduciato, il mio primo pensiero è stato quello di dare positività, elevare il morale dei giocatore e la confidenza in se stessi dei ragazzi. Il mio futuro? Premessa doverosa sono arrivato qui perché Boniciolli è stato male e lui mi ha indicato come sostituto e per questo gliene sono riconoscente, la mia situazione sarà tutta da verificare, ma voglio prima di tutto pensare al presente".

Un presente che parla della sfida con la Fortitudo.

"L’ho vista spesso sia l’anno scorso che in questo, sia prima con Cagnardi e ancora di più adesso con Caja. E’ una squadra forte, ambiziosa, competitiva, con alle spalle una società che sta allargando la base per crescere".

Bologna è la sua casa da sempre sarà un emozione particolare giocare contro la Fortitudo. "Vivo a Castel san Pietro, a Bologna ho tanti amici e ho fatto la mia storia cestistica. Sarà un’emozione particolare, ma poi cerchierò di vincere con Torino così come cercherà di fare la Fortitudo".

Diretta streaming di Torino-Fortitudo su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.