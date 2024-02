La Fortitudo Bologna ospita Cremona nella prima gara della fase ad orologio

Bologna, 19 febbraio 2024 – Si comincia con Cremona. Prima sfida della seconda parte della stagione per Fortitudo che, domani pomeriggio alle 18 al PalaDozza ospita la Juvi Cremona.

Chiuso al secondo posto la stagione regolare, i biancoblù di coach Attilio Caja, in campo al completo ospitano i lombardi nella prima giornata della fase ad orologio.

Nei giorni scorsi a parlare del momento della società e della squadra era stato il presidente Stefano Tedeschi. “Ricordiamoci da dove siamo partiti. Ad agosto 2023, quando ci incontrammo per la prima volta, mi fu chiesto dove avrei visto la Fortitudo a giugno del 2024. Ho risposto che sarei stato contento di fare i playoff – aveva confermato il massimo dirigente biancoblù - La promozione nel 2026? Potrei sperarla anche prima… Qui si va in campo per vincere, tenendo sempre i piedi per terra. Se si presenterà l’opportunità della promozione? Ci proveremo, ovvio, ma in campo vanno anche gli avversari, e vanno sempre rispettati. Quando andremo in Serie A, lo faremo con la convinzione di rimanerci, anche e soprattutto per il rispetto del nostro meraviglioso pubblico: nessuno ne ha uno così, non solo in Italia. Lo stato di salute della Società è assolutamente ottimo. Ci sono 8 soci che rispettano gli impegni e ci sono diverse persone interessate ad entrare. Siamo molto felici di quella che è la strada che si sta percorrendo, anche al di fuori del parquet”.

Per la sfida con Cremona, Attilio Caja avrà tutti i propri elementi a disposizione.

Arbitro - Direzione di gara di gara di Fortitudo-Juvi Cremona affidata al trio Almerigogna, Ferretti, Morassutti.

Radio & Tv - Diretta streaming della sfida su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc Bologna martedì ore 22.35.