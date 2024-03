La Fortitudo domina e spazza via Latina

Bologna, 23 marzo 2024 – Tutto facile per la Fortitudo che nell’anticipo della sesta giornata della fase ad orologio di serie A2 passa senza affanni in casa della Benacquista Assicurazioni per 63-77. Dopo una partenza ad handicap con l’8-0 laziale nei primi 2’ di gioco, la Effe prende in mano il confronto e vince dominando.

Nel nuovo Palasport di Cisterna di Latina che ospita le sfide in casa della Benacquista Assicurazioni la Effe scende in campo priva di capitan Matteo Fantinelli e della prima punta Pietro Aradori, due assenze importanti che costringono coach Attilio Caja a rivoluzionare le proprie rotazioni.

In campo si sfidano due squadre alla caccia di punti fondamentali per entrambe, con la Fortitudo alla ricerca di una vittoria che le permetterebbe di raggiungere in classifica Udine, mentre Latina è alla caccia di punti vitali per cercare di scrollarsi dall’attuale ultimo posto nel girone Verde, con appena 5 vittorie a fronte di 27 partite giocate.

Si parte con Panni, Bolpin, Conti, Ogden e Freeman, ma si parte in poco più di 2’ di gioco con l’8-0 per i padroni di casa. Entra in partita anche la Fortitudo che segna con Freeman, 2 volte, capitan Panni e Bolpin, ma il 2-14 che al 6’ vale il 10-14 è siglato soprattutto dalle 2 triple di Conti, alla sua miglior partita con la maglia della Fortitudo. Cinque punti di fila di Ogden valgono il +6, sul 13-19 per la Fortitudo.

Alternando uomo e zona la Effe riesce a spezzare quel poco ritmo offensivo della formazione laziale che dopo la sparata iniziale segna col contagocce. Al primo stop Fortitudo avanti 15-24 grazie alla tripla a fil di sirena di Giordano.

Sei punti di fila di Taflaj (anche lui in doppia cifra) e il canestro di Morgillo permettono alla Effe di doppiare i rivali al 14’ sul 16-32. Latina risponde con un break di 6-0 per il 22-32 che al 16’ costringe Caja a chiedere tempo.

La Fortitudo riordina le idee e torna a dominare il confronto trovando in Bolpin l’uomo ovunque, in Conti il perfetto sostituto di Aradori e in Freeman, incerottato all’occhio sinistro, ma presentissimo in campo, il dominatore assoluto del confronto e chiude avanti a metà partita 24-44.

La ripresa è pura formalità per Alessandro Panni, capitano di giornata, e compagni che dominano senza affanni, col vantaggio biancoblù che rimane sempre ampissimo.

Il tabellino

BENACQUISTA LATINA 63

FORTITUDO BOLOGNA 77

BENACQUISTA LATINA: Mayfield 8, Romeo 12, Parrillo 7, Alipiev 4, Moretti 17; Viglianisi 1, Rapetti 2, Mladenov 9, Zangheri 3; Amo ne, Borra ne. All. Sacco.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 15, Bolpin 10. Conti 13, Ogden 10, Freeman 12; Giordano 3, Morgillo 4, Taflaj 10, Sergio; Braccio ne, Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitro: De Biase, Maschietto e Marzo.

Note: parziali 15-24, 24-44, 43-64.

Tiri da due: Latina 12/27; Fortitudo 18/29. Tiri da tre: 8/28; 10/24. Tiri liberi: 15/21; 11/16. Rimbalzi: 28; 36.