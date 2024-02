La Fortitudo già a caccia dei playoff. Il primo ostacolo si chiama Cremona

Si comincia con la seconda fase. Chiusa la stagione regolare, in attesa dei futuri playoff, che per la Fortitudo potrebbero essere raggiunti aritmeticamente oggi. La formazione di Attilio Caja si appresta a giocare alle 18, al PalaDozza, con la Juvi Cremona, nella prima giornata della fase ad Orologio. Concluso al secondo posto la fase regolare, Matteo Fantinelli e compagni dovranno giocare 10 partite che stabiliranno la loro posizione in una delle due griglie playoff a cui accedono le primo otto del girone Rosso e del girone Verde.

La seconda fase comincia così dalla sfida interna con la Juvi Cremona, avversaria affrontata in amichevole a settembre, quando ancora la Effe era un cantiere aperto, ma che già allora confermo la qualità degli avversari che oggi saranno in Piazza Azzarita.

Cremona, quinta regolare nel girone Verde, sta disputando un’eccellente stagione. In panchina a guidarla c’è il livornese Luca Bechi, in campo invece va una squadra equilibrata, con ottime qualità sottocanestro ed eccellenti tiratori.

Nelle statistiche di squadra Cremona è terza per canestri segnati in tutta l’A2, con una media di 87,5, mentre è penultima con 85,9 per punti incassati.

Fortitudo e Cremona sono due squadre dal dna molto diverso, ma che nei rispettivi sistemi di gioco hanno trovato efficacia per centrare traguardi importanti. Cremona si presenterà così al PalaDozza non per fare l’agnello sacrificale, anche se i favori del pronostico sono per una Fortitudo che torna a giocare davanti al proprio pubblico e che è vogliosa di lascarsi alle spalle la l’amara sconfitta di Verona.

Per il momento il mercato può attendere, adesso c’è da pensare solo alla Juvi e a una sfida a cui gli uomini di Attilio Caja e compagni arrivano al gran completo e con l’obiettivo di fare i due punti per iniziare bene questa seconda fase per posizionarsi meglio possibile nei playoff, con il paradosso della fase ad orologio che contrappone la squadre con le avversarie dell’altro girone, ma i punti valgono solo per stilare la classifica del proprio girone con le prime 8 classifica del Rosso e del Verde che accederanno ai playoff.

Direzione di gara di gara affidata al trio Almerigogna, Ferretti, Morassutti.

Diretta streaming della sfida su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc Bologna martedì alle 22,35.