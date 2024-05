La Fortitudo muove il suo Fante all’attacco: "Abbiamo la sicurezza dei nostri mezzi"

Passato, presente e futuro, Matteo Fantinelli pensa al passato, guarda il presente e programma il futuro, suo e della Fortitudo club al quale è legatissimo.

Allora Fantinelli parliamo prima di tutto del presente e della sfida di semifinale playoff con Rieti che vi attende.

"Ritroviamo un’avversaria che conosciamo e che abbiamo affrontato poche settimane fa proprio al PalaDozza. Già allora dimostrarono la loro forza, battendoci e mettendo il luce un gruppo di giocatori italiani esperti e di qualità e Jazz Johnson, il miglior straniero del campionato".

Sarà la sfida tra Johnson e Aradori, rispettivamente mvp straniero e italiano del campionato, ma soprattutto sarà il confronto tra due ottime squadre.

"Rieti ha una rosa lunga, esperta di assoluta qualità".

A cui mancherà Hogue e con Sarto ancora in forse.

"E’ un’assenza importante per loro, ma spesso quando manca un giocatore gli altri si sentono più responsabilizzati e danno qualcosa in più, proprio per questo dobbiamo porre massima concentrazione alla serie con Rieti".

Sull’altra sponda della barricata si troverà amici ed ex compagni di squadra come Italiano e Raucci.

"Capita di trovarsi di fronte da avversari, quelli che fuori dal campo sono amici. Ognuno in campo fa il massimo per la propria squadra. Sono 9 mesi che lavoriamo per arrivare a questo punto è ovvio che in campo daremo il 110 per cento".

Parliamo anche del recente passato, vi presentate dopo una stagione da grandi protagonisti.

"Siamo andati alla grande. Prima dell’inizio del campionato dicevamo che dovevamo lottare per la salvezza, adesso siamo qui a giocare la semifinale al massimo delle nostre possibilità. Sappiamo che in questi playoff ci sono molto attrezzate anche più di noi, ma noi continuiamo a lavorare e ce la voglia di mettercela tutta".

La stagione vi ha dato grande consapevolezza.

"Sì certo, tutti vogliono arrivare fino in fondo, non si gioca mai per perdere. Noi siamo stati sempre primi o secondi in tutto il campionato, abbiamo raggiunto una finale di Coppa Italia, e questo ha maturato in noi confidenza e consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre possibilità".

Presente, passato e futuro, ma quale sarà il futuro di Fantinelli?

"Sono sincero, mi piacerebbe rimanere, per quello che vuol dire la Fortitudo, per le sensazioni che mi dà giocare con questa maglia, per quello che sento di poter dare alla squadra. Onestamente non ci siamo messi a tavolino, ma i rapporti con società sono fantastici ne parleremo, con grande calma, al termine della stagione; adesso pensiamo solo ai playoff e a Rieti".

Parliamo allora di domani.

"Non vedo l’ora di giocare, sarà bellissimo scendere in campo davanti al nostro pubblico in un PalaDozza che sarà bello carico, da clima playoff".