La Fortitudo non reagisce. A Torino nessuno si salva

REALE MUTUA 82 FORTITUDO BOLOGNA 64

REALE MUTUA: Schina 3, Taylor 21, Severini 10, Ajayi 27, Landi 3; Ladurner 2, Seck 2, Montano 7, Ghirlanda 7, Avino, Garuzzo. All. Moretti. FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 2, Mian 11, Thomas, Freeman 13; Vencato 8, Panni 5, Aradori 2, Battistini 3, Cusin 8. All. Caja. Arbitri: Luca Attard, Morassutti, Giunta. Note: parziali 16-15, 40-31, Tiri da due: Torino 13/28; Fortitudo 17/35. Tiri da tre: 16/32; 7/27. Tiri liberi: 8/9; 9/11. Rimbalzi: 35; 35.

Così proprio non va. La Fortitudo naufraga a Torino gioca solo per un quarto, va sotto nel secondo, e sprofonda dopo l’intervallo dove precipita anche a -24 nella terza frazione di gioco e a -31 sul 75-44 ad inizio dell’ultimo quarto per poi ridurre solo nel finale, a partita finita, il distacco. Male in attacco dove la squadra fa una fatica bestiale a trovare la via del canestro, male in difesa dove non riesce a contenere la coppia Taylor-Ajayi e dove subisce pesantemente il tiro dalla lunga distanza della formazione piemontese (16/32), ancora peggio nell’atteggiamento di una squadra dominata dall’energia di una Torino rigenerata dalla gestione di Paolo Moretti. Chi si attendeva una risposta dalla squadra e una reazione di orgoglio dopo le sconfitte con Brindisi e Pesaro e le parole di coach Attilio Caja nei confronti dei suoi giocatori dopo la sfida con i marchigiani, è rimasto molto deluso da una Fortitudo che al Pala Gianni Asti di Torino si dovuta arrendere alzando troppo presto bandiera bianca.

Primo quarto sul filo dell’equilibrio e se da una parte Ajayi è già a quota 11, ben supportato nel finale di parziale da Taylor, dall’altro la Fortitudo trova sbocco offensivo con le triple di Mian e la presenza sottocanestro di Freeman. I gialloblù ci mettono tanta grinta e determinazione e Torino prova a dare la prima spallata al match a metà seconda frazione di gioco con tripla e successivo canestro dell’incontenibile Ajayi. La formazione di Moretti prova così a scappare sul 26-19 al 15’. L’elastico del distacco si allunga e si accorcia, con Torino che raggiunge la doppia cifra di vantaggio sul 36-26 al 17’ e allungando sulla successiva tripla di Taylor.

A inizio ripresa ci si attende che la reazione della Effe e invece è proprio la Reale Mutua ad assestare il colpo del ko. La coppia Taylor-Ajayi è immarcabile, intorno a loro crescono anche Severini, l’ex Montano e così i piemontesi spaccano definitivamente la partita spedendo la Effe a -24 al 29’. Il divario diventa ancora più punitivo fino al -31 del 33’ sul 75-44. Solo nel finale, a partita ormai chiusa, la Flats Service riduce il divario, ma ormai i buoi sono scappati e la Fortitudo incassa la terza sconfitta consecutiva che certifica la crisi.

Adesso qualche giorno di riposo e mercoledì prossimo Fortitudo di nuovo in trasferta, stavolta a Cento, in casa della Benedetto XIV.