La Fortitudo prende il volo. Partita senza storia contro Rieti . Venerdì c’è il primo match point

FORTITUDO

75

REAL SEBASTIANI RIETI

59

FORTITUDO : Fantinelli 12, Bolpin, Aradori 11, Ogden 19, Freeman 18; Morgillo 2, Panni 8, Conti 2, Sergio 3, Giuri; Natalini ne, Braccio ne. All. Caja.

REAL SEBASTIANI RIETI: Johnson 9, Nobile 4, Sarto 8, Petrovic 8, Ancellotti 2; Sanguinetti 4, Raucci 2, Spanghero 11, Poom, Italiano 7, Piccin 4. All. Rossi.

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia e Perocco. Note: parziali 24-17, 40-28, 57-43. Tiri da due: Fortitudo 20/28; Rieti 12/27. Tiri da tre: 7/26; 7/30. Tiri liberi: 14/21; 14/19. Rimbalzi: 34; 32.

La Fortitudo si ripete portandosi avanti 2-0 nella serie di semifinale contro Rieti. Al PalaDozza la formazione di coach Attilio Caja, osannato dal pubblico biancoblù, concede il bis dominando il confronto dall’inizio alla fine. Prova solida per la Effe che fin dall’inizio fa valere il peso della sua difesa, bloccando la Real Sebastiani, mentre in attacco ritrova i suoi stoccatori principali Ogden, Freeman e in avvio Aradori ma trova energia e punti anche dal resto della squadra.

Una prova convincente per i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi, con la partita sempre in mano alla formazione biancoblù. Nel prepartita la Fossa rende omaggio al Bologna FC per la Champions League di calcio conquistata con cori e striscione "Avanti Bologna avanti Andrea Costa in Europa da protagoniste" poi in campo si comincia a fare sul serio.

Davanti a due illustri ex come Gregor Fucka e Carlton Myers e ai 4.245 spettatori presenti, la Fortitudo parte col piede giusto, portandosi avanti prima 13-7 e poi 24-7 grazie anche a 8 punti di Aradori e ai 5 di Fantinelli. Il recupero e canestro in contropiede di Freeman apre un secondo quarto, in cui la Effe ha l’inerzia tutta dalla sua parte: Rieti che non segna per oltre 6’ mentre in attacco i bolognesi piazzano un break di 13-0 toccando il +16 a metà quarto, 33-17, ritoccato a +17 sul 40-23. A inizio ripresa Aradori, Ogden e Freeman grandi protagonisti. Il vantaggio biancoblù rimane sempre in doppia cifra con la Fortitudo padrona del campo nell’ultimo quarto, dove i biancoblù toccano il +22 sul 68-46 controllano senza affanni e conquistano una vittoria che li porta adesso ad un passo dalla finale, tra il tripudio del Madison di Piazza Azzarita.

Venerdì al PalaSojourner di Rieti dove è in programma gara tre, la formazione di Caja avrà a sua disposizione già il primo match point per chiudere la serie di semifinale.