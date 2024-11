La Fortitudo pronta a riabbracciare Aradori. Caja ritrova l’mvp della scorsa stagione

La folla lo acclama, lui, visibilmente emozionato, si presenta sotto la curva Schull per raccogliere l’applauso, si fa lanciare una sciarpa da un tifoso e se la mette al collo e poi grida "Giovedì, giovedì" a ricordare anche al pubblico il prossimo appuntamento, nel recupero della sfida con Avellino. Attilio Caja si è ripreso la sua panchina, acclamato al suo ingresso in campo prima della sfida con Livorno e ancor di più al termine della sfida dal popolo biancoblù. Nonostante una squadra ancora solo al 60 per cento, per parola dello stesso condottiero bolognese, già la sfida con la Libertas Livorno, ha confermato come la Fortitudo stia migliorando allenamento dopo allenamento. Contro la formazione toscana la difesa ha concesso 61 punti gli stessi che la Effe di Devis Cagnardi aveva subito a Rieti, ma che in quell’occasione erano costati la sconfitta. Ma torniamo all’attualità giovedì si torna già in campo per la sfida con l’altra neopromossa, Avellino.

Il secondo confronto casalingo è la nuova occasione per fare un altro passo in avanti, migliorando classifica e intesa di squadra. Per il match con gli irpini torna a disposizione anche Pietro Aradori. Già dalla settimana scorsa il giocatore di Lograto ha già iniziato ad allenarsi con il resto della squadra e domenica è andato a referto, svolgendo regolarmente il riscaldamento pregara.

Giovedì così ci sarà il ritorno in campo di Aradori che, dopo aver saltato la prima parte di stagione, finora era sceso in campo solo nella vittoria interna con Verona (3 punti in 9’ di utilizzo) e poi appena 6’ a Rieti dove si era riacutizzato un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori finora.

L’avere a disposizione un elemento della qualità di Aradori, mvp italiano del passato campionato di A2, è un ulteriore passo avanti per una Fortitudo che punta a sfruttare un calendario che in queste giornate potrebbe essere favorevole.

Dopo il successo con Livorno, con Avellino si cercherà di calare il bis e poi cercare di fare altrettanto con le trasferte, difficili ma non impossibili di Vigevano domenica prossima primo dicembre e poi Piacenza, in anticipo sabato 7.

Allargando ancora di più l’orizzonte, in un soffio il campionato arriva alla fine dell’anno solare con altre tre sfide tutte per altro di cartello, sabato 14 dicembre si giocherà al PalaDozza la sfida con Forlì, derby anticipato per evitare la concomitanza con Bologna-Fiorentina, la settimana successiva il 22 alle 18 è in programma la sfida interna con Brindisi, mentre per la settimana successiva, il 29 l’anno solare dei biancoblù si chiuderà a Pesaro nella sfida della pomeridiana della Vitrifrigo Arena e in diretta su Rai 2.