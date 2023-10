La Fortitudo punta sull’effetto PalaDozza per andare lontano

E’ una Fortitudo carica e convinta quella che si appresta a scendere in campo, sul parquet del PalaDozza domani alle 18 per il confronto, il primo del trittico di sfide casalinghe che l’attende, con Orzinuovi. Massima attenzione agli avversari, tutt’altro che da sottovalutare, ma un occhio in casa biancoblù lo si butterà anche ai risultati che arrivano dagli altri campi dove le dirette concorrenti della Fortitudo Udine e Forlì, sono impegnate in due trasferte tutt’altro che banali, contro quelle che saranno le prossime avversarie anche della Effe. Udine sarà di scena a Cento mentre Forlì scenderà in campo sul parquet di Piacenza. In casa Fortitudo intanto prosegue la preparazione in vista della sfida di domani. Nessun problema di formazione per coach Caja che avrà a sua disposizione tutti gli elementi del proprio organico. Ex della sfida in casa biancoblù Alessandro Panni e Nicola Giordano.

f. m.