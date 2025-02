La Fortitudo ritrova il sorriso con Cento dopo tre ko di fila

Bologna, 26 febbraio 2025 – Torna tiepidamente a sorridere la Effe di coach Attilio Caja, che nel turno infrasettimanale di A2 sulle doghe della Baltur Arena di Cento ritrova il sorriso 72-78 e pone fine alla striscia negativa che durava da 3 giornate. Per i biancoblù 2 punti determinanti per continuare l’ascesa-playoff e per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica alle 18 contro la Real Sebastiani Rieti.

Ago della bilancia in posizione verticale nelle prime battute di gara, con Davis e Berdini bravi ad approfittare delle crepe difensive biancoblù e con tre jumper di Mian a dar respiro a una Effe più brillante davanti che dietro: questo prima dell’incursione di Devoe, con Cento che fa 13-8.

Ma la replica è istantanea, coi guizzi dalla lunga di Mian e Aradori, e tempo un minuto Bologna recupera di forza il manubrio della partita (15-21). A questo punto il vento cambia un'altra volta, vanificando il 4-0 di Fantinelli (che uscirà poco dopo per il terzo fallo personale): salgono in cattedra Delfino, Devoe e Nobile e a cavallo fra i due quarti Cento rimette la testa avanti col fuoco di chi è in fiducia (37-30). Dall’altra parte Bologna fa acqua: Vencato esce per un guaio alla mano, rientra il capitano debilitato dai falli, Battistini fra difese-piuma ed errori sotto canestro non produce che danni e Cento resta al comando fino alla seconda sirena (40-33).

La ripresa ha inizio con Freeman che rientra in campo con indosso la maglia di Vencato e col quarto fallo di reazione del capitano, quasi a voler suggerire la strada che prenderanno i restanti 20’: e invece è sulle ali di Panni e Cusin che la Fortitudo riaccende un lumicino e si riavvicina a -1, prima che le triple di Aradori galvanizzino gli ospiti fra terzo e quarto quarto (50-55). Bologna prova ad allungare (+8 a 3’ dalla fine), Cento perde smalto e di riffa o di raffa arrivano 2 punti cruciali per qualche giorno di serenità.

Il tabellino

Cento 72 Fortitudo 78

Banca Stella Holding Cento: Devoe 17, Tamani 1, Ramponi, Tanfoglio, Berdini 10, Delfino 11, Moretti 1, Graziani, Ragazzi, Davis 14, Benvenuti 6, Nobile 12. Di Paolantonio.

Flats Service Fortitudo Bologna: Vencato 2, Aradori 25, Battistini, Menalo ne, Bolpin 3, Panni 3, Cusin 6, Mian 13, Fantinelli 13, Freeman 13. All. Caja.

Arbitri: Bartoli, Roiaz e Cattani.

Note: parziali 18-23; 40-33; 50-52 – Tiri da due: Cento 12/22; Fortitudo 20/33. Tiri da tre: 11/32; 11/30. Tiri liberi: 15/22; 5/10. Rimbalzi: 35; 34.