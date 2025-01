La Fortitudo ritrova Menalo. In attesa del vice Gabriel

La Fortitudo gioca su due campi. Impegno su due fronti per la società del presidente Stefano Tedeschi. Da un lato la squadra da ieri ha ripreso ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato di sabato con Cremona, che apre il girone di ritorno, dall’altra la società, seguendo le indicazioni di coach Attilio Caja e del suo staff, con il dg Niccolò Basciano attivo sul mercato, è alla ricerca di un elemento che possa sostituire per i prossimi due mesi Kenny Gabriel. Con il lungo americano sotto i ferri, serve un giocatore che lo possa sostituire nel ruolo, ma anche che sia "pronto all’uso", da prendere, inserire e che possa subito prendersi minuti e responsabilità importanti. In casa Fortitudo si sta così scandagliando il mercato, che in A2 è in questi giorni in grande fermento, per trovare l’elemento giusto da inserire.

Per approntare il tesseramento e ufficializzare l’ingaggio servirà però qualche giorno in più. Con gli arrivi di Menalo e Vencato la Effe ha esaurito gli slot a disposizione per la prima finestra e dovrà quindi attendere la prossima settimana, esattamente dal 13 gennaio, e fino all’11 aprile, per avere altri due tesseramenti a disposizione nella seconda finestra di mercato.

Qualità ed efficienza da inserire in un organico che ha cambiato marcia nell’ultimo mese e mezzo infilando una striscia di 6 vittorie in 8 sfide, anche se al termine del girone di andata la classifica vede i biancoblù decimi con un bilancio complessivo di 10 vittorie a fronte di 9 sconfitte. Se il lavoro da scrivania e shooting prosegue serrato, dall’altra la squadra è tornata da ieri ad allenarsi iniziando una "settimana corta" visto che l’impegno con la Juvi Cremona è stato anticipato a sabato sera alle 20.30.

Assente Sabatini, indisponibile Gabriel, pronto a finire sotto i ferri, Caja è tornato ad avere a disposizione Leo Menalo. Il lungo croato di formazione italiana si è infatti unito al gruppo, pronto a dare una mano, dando una alternativa, oltre a Battistini o all’utilizzo di Mian da 4 tattico, proprio nel ruolo di vice Gabriel. In attesa quindi dell’upgrade di mercato, si cerca soluzioni interne necessaria per lo meno per l’immediato.

Intanto ieri sera la società ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Marco Giuri.