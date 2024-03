La Fortitudo sfida Rieti nel fortino del PalaDozza

Bologna, 9 marzo 2024 – Ad un mese dall’ultima apparizione casalinga, 11 febbraio scorso con la Juvi Cremona, la Fortitudo si prepara a tornare in campo nel fortino del PalaDozza, domani pomeriggio alle 18. Si gioca la quinta giornata della fase ad Orologio, con la Effe chiamata a difendere l’attuale seconda posizione in classifica dal tentativo di rimonta di Udine che in settimane con la vittoria di Latina 72-81 si è riportata a -2 da Fantinelli e compagni.

La notizia sicuramente più positiva in casa Fortitudo è in ritorno già da martedì proprio del capitano in gruppo. In attesa di novità di mercato, ma in serie A come in serie A2 la situazione al momento sembra essersi cristallizzata le buone notizie quindi arrivano sul fronte infermeria, per una Fortitudo che si appresta, superato l’ostacolo Real Sebastiani Rieti, ad affrontare nel prossimo weekend la Final Four di Coppa Italia in programma a Roma.

Alla sfida con Trapani e alla Coppa la Fortitudo inizierà a pensare però solo dopo il confronto con Rieti squadra sicuramente ostica, con una eccellente coppia di americani Hogue e Johnson, una batteria di italiani di assoluto livello e un coach come Alessandro Rossi che conosce benissimo la categoria e l’ha vinto con Scafati nel 2022.

Madison di piazza Azzarita che va verso l’ennesimo “cinquemila” della stagione. Già esaurite le curve Schull e Calori rimangono ancora a disposizione biglietti per tribuna Graziano e Azzarita, mentre anche il settore ospiti dovrebbe dare un bel colpo d’occhio per una sfida che si ripropone in campionato dopo 15 anni.

Da Rieti, a seguire la Real Sebastiani ci saranno tanti tifosi, con la società che ha messo a disposizione dei propri supporters un pullman per seguire gli amaranto celesti.

Sarà una sfida amarcord per alcuni giocatori ospiti come Italiano, Raucci e Sanguinetti ex di un recente o più remoto passato con la canotta biancoblù.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Moretti, Roiaz, Bertuccioli

Radio & Tv – - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno.

Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 12 marzo, alle ore 22.35.