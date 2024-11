La Fortitudo sfida Torino e prova a lasciarsi alle spalle il momento no

Bologna 9 novembre 2024 - Dimenticare Rieti e ripartire. Senza Marco Cusin operato nei giorni scorsi e senza Pietro Aradori, costretto a dare fortait dopo l’infortunio di mercoledì a Rieti, ma con tanta rabbia e tanta voglia di lasciarsi alle spalle il momento no, la Fortitudo torna in campo, domani pomeriggio alle 18 per affrontare al PalaDozza Torino, in una sfida che vede il ritorno da ex di Matteo Boniciolli.

“Torniamo davanti al nostro pubblico per la terza gara settimanale - sottolinea coach Devis Cagnardi - Troveremo una Torino che si presenta come una squadra dalla grande energia, con giocatori che possono accendersi e fare male all'interno della singola partita, per cui la nostra attenzione dovrà essere massima e continua. Matteo Boniciolli è un coach capace di preparare e motivare le sue squadre come pochi altri e questo è un aspetto che non sottovaluteremo; dovremo fare a meno di Aradori e Cusin, ma avremo Menalo con un paio di allenamenti in più, al quale chiederemo di darci una mano, nonostante il poco vissuto assieme alla squadra. Avremo bisogno della presenza mentale da parte di tutti gli effettivi che scenderanno in campo e ovviamente della spinta del nostro pubblico, per vincere una partita importante ai fini della classifica”.

A presentare la sfida per Torino è invece uno dei tanti ex, l’assistente allenatore Federico Tosarelli.

“La Fortitudo è una squadra di grande valore, che ha confermato l'ossatura del gruppo che aveva raggiunto la finale l'anno scorso, a partire da quattro giocatori del quintetto come Fantinelli, Bolpin, Aradori e Freeman. A questi hanno aggiunto un giocatore di grande talento ed esperienza importante come Kenny Gabriel e hanno dato profondità alla panchina con Sabatini, Mian, Battistini ed il neoarrivato Menalo. Inoltre, giocheremo in quello che è considerato come il campo più caldo del campionato, davanti al pubblico del PalaDozza che è spesso determinante per spingere la squadra alla vittoria. Noi sappiamo che dobbiamo ritrovare tutto ciò che ci ha permesso di offrire buone prestazioni anche fuori casa, penso per esempio alle vittorie a Livorno e Cento, oppure la sconfitta in volata contro Cantù. Dobbiamo ritrovare intensità difensiva, giocare con maggiore durezza, tornare a costruire buoni tiri in attacco, muovendo il pallone. Tutto questo ci è mancato nella pessima prestazione di mercoledì contro Forlì e dobbiamo ritrovarlo, per poterci giocare la vittoria anche in sfide difficili come quella che ci aspetta domenica”.

Ex della sfida oltre ai già citati Matteo Boniciolli e Federico Tosarelli che si è formato proprio nelle giovanili della Fortitudo, anche Matteo Montano, bolognese e quindi altro ex di giornata che tornerà “a casa” dove è cresciuto e ha iniziato la sua carriera da professionista, fino al 2017. Anche Aristide Landi è un ex di giornata, avendo giocato in Fortitudo, in prestito dalla Virtus Bologna, quando era ancora un giovane prospetto a 20 anni, per la parte conclusiva della DNB 2013/14.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Salustri, Rudellat e Di Martino. Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass, radio su San Luchino e diretta audio su Canale 88.